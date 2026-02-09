 La Guatemalteca que Acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl
Ella es Marcela Flores, la guatemalteca que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl

Marcela Flores Calderón brilló junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, representando a Guatemala ante millones de espectadores.

Bad Bunny, Bad Bunny
Bad Bunny / FOTO: Bad Bunny

La presencia guatemalteca se hizo sentir en uno de los escenarios más vistos del planeta: el Super Bowl.  Marcela Flores Calderón destacó durante espectáculo al acompañar a Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl.

Cabe destacar que el famoso evento que reúne a millones de espectadores alrededor del mundo.  La joven artista no solo participó en la puesta en escena, sino que además protagonizó un momento cargado de simbolismo al portar la bandera de Guatemala frente a una audiencia global.

Foto embed
Marcela Flores - Marcela Flores

Marcela interpretó el papel de "Patricia", un personaje clave dentro de la narrativa del espectáculo.  La participación de la guatemalteca fue celebrada en redes sociales, donde miles de usuarios resaltaron el orgullo de ver talento nacional en una producción de talla internacional.

El espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny apostó por una mezcla de música urbana, ritmos latinos y una narrativa visual potente.  El escenario combinó luces, plataformas móviles y una coreografía multitudinaria que acompañó éxitos del artista, creando una experiencia inmersiva.

Más del show de Bad Bunny

La producción jugó con elementos teatrales que reforzaron la historia presentada durante el show, permitiendo que cada personaje, incluido el de Marcela, aportara identidad y continuidad a la puesta en escena. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue una celebración espectacular de la cultura latinoamericana y puertorriqueña.

El artista abrió su presentación con el éxito "Tití Me Preguntó" recorriendo un escenario ambientado con escenas de la vida tradicional de Puerto Rico, incluyendo sombreros de paja y figuras jugando dominó, que rápidamente conectaron con la audiencia global.

A lo largo de cerca de 13 minutos, permitió que ritmos de reguetón, salsa y otros géneros se fusionaran con elementos teatrales, llevando al público a través de diferentes espacios. Se pudo ver una casa caribeña hasta la famosa "La Casita", mientras intérpretes invitados se unían a la fiesta con energía y estilo.

