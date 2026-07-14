FIFA y Louis Vuitton unen fuerzas para llevar el lujo a la final del Mundial

La máxima cita del futbol mundial contará con una exclusiva colaboración que fusiona tradición, lujo y el espectáculo de la gran final del torneo.

La FIFA y Louis Vuitton han fortalecido su histórica colaboración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al anunciar que la prestigiosa casa de moda francesa será el Proveedor Oficial y Licenciatario Oficial de la competición. Como parte de esta alianza, Louis Vuitton ha creado un exclusivo baúl diseñado especialmente para transportar y exhibir el trofeo más importante del fútbol mundial. La pieza será presentada durante la ceremonia previa a la gran final, reafirmando una tradición que se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos del torneo desde 2010.

El baúl ha sido elaborado por los artesanos de Louis Vuitton en los históricos talleres de Asnières-sur-Seine, en las afueras de París. Su diseño combina el icónico lienzo con monograma de la firma con detalles pintados a mano en color dorado, incluyendo una gran letra "V" que simboliza tanto la victoria como la propia marca. Además, incorpora acabados en cuero, herrajes de latón dorado y un interior revestido con cuero beige, donde también se integra el logotipo de la colaboración entre FIFA y Louis Vuitton.

Así es la colaboración entre FIFA y Louis Vuitton

Representantes de ambas organizaciones destacaron que esta alianza refleja valores compartidos como la excelencia, la tradición y la capacidad del deporte para unir a las personas alrededor del mundo. Para la FIFA, el trofeo de la Copa Mundial merece ser presentado con el mismo nivel de prestigio que representa el torneo, mientras que Louis Vuitton considera que acompañar el momento en que un nuevo campeón hace historia constituye un honor que fortalece su legado junto a las grandes competiciones deportivas internacionales.

Además del baúl oficial del trofeo, Louis Vuitton presentó una colección de edición limitada inspirada en este diseño. La línea incluye exclusivos estuches para relojes y un elegante baúl de viaje, todos decorados con el tradicional monograma de la firma, el emblema de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los distintivos detalles dorados que caracterizan esta colaboración. Con esta iniciativa, la casa francesa reafirma su estrecha relación con el fútbol internacional y continúa consolidando el concepto de que la victoria también puede viajar con elegancia.

Cofre de Louis Vuitton para el trofeo de la FIFA - Louis Vuitton

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