Investigación revela que un solo directivo de la FIFA decidió el caso Balogun

La controversia en torno al delantero estadounidense suma un nuevo capítulo luego de que el diario británico “The” Times revelara detalles sobre el procedimiento utilizado por la FIFA para suspender la ejecución de su sanción durante el Mundial 2026.

El caso de Folarin Balogun continúa generando repercusiones tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026. Esta vez, el foco de la controversia ya no está únicamente en la decisión de permitir que el delantero disputara el partido de octavos de final ante Bélgica, sino en la forma en que esa resolución fue adoptada dentro de la FIFA.

Según una investigación publicada por el diario británico "The Times", la decisión de suspender la ejecución de la sanción impuesta a Balogun fue tomada exclusivamente por el presidente del Comité Disciplinario de la FIFA, Mohammad al-Kamali. El medio sostiene que el dirigente actuó haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 27 del Código Disciplinario, sin que la resolución fuera sometida a deliberación o votación del resto de los 17 integrantes del organismo.

La publicación añade que este procedimiento rompe con la práctica habitual en este tipo de casos y ha despertado cuestionamientos sobre el alcance de las atribuciones del presidente del Comité Disciplinario. Para diversos especialistas consultados por el medio británico, se trata de una decisión que sienta un precedente inédito en la historia de las Copas del Mundo.

El caso Balogun ya había provocado un intenso debate desde que la FIFA suspendió la ejecución de la sanción derivada de la tarjeta roja que el atacante recibió durante el Mundial, lo que le permitió estar disponible para el encuentro de octavos de final frente a Bélgica. Aunque Estados Unidos terminó siendo eliminado con una derrota por 4-1, la polémica no cesó con el final de su participación en el torneo.

La controversia tomó aún mayor relevancia cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que recibió una llamada del mandatario estadounidense Donald Trump para solicitar una revisión del caso. No obstante, el dirigente insistió en que la decisión fue adoptada de manera independiente por el órgano disciplinario y negó cualquier tipo de influencia política.

Hasta ahora, la FIFA ha defendido la legalidad del procedimiento y sostiene que la tarjeta roja nunca fue anulada.

El organismo asegura que únicamente se suspendió la ejecución de la sanción, la cual quedó en período de prueba durante un año, además de imponer una multa económica al jugador y a la Federación de Futbol de Estados Unidos.

Con la investigación de "The Times", el "caso Balogun" suma un nuevo capítulo. La discusión ya no se centra únicamente en la habilitación del delantero para disputar un partido del Mundial, sino también en el procedimiento interno que permitió adoptar una de las decisiones disciplinarias más controvertidas de la Copa del Mundo 2026.

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