Trump agradece a la FIFA por “hacer lo correcto” tras la decisión sobre Balogun

El mandatario estadounidense reaccionó en redes sociales tras conocerse el cambio en la sanción del delantero Folarin Balogun, que ahora estará habilitado para jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la decisión de la FIFA tras el cambio en la situación disciplinaria del delantero Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina.

A través de su red social Truth Social, el mandatario publicó un mensaje en el que agradeció la resolución del organismo rector del futbol mundial.

"Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", fue lo que escribió Trump. La publicación fue posteriormente replicada en canales digitales vinculados a la Casa Blanca, lo que amplificó la reacción en redes sociales.

La declaración de Trump se produjo luego de que se conociera que la sanción inicial de un partido para Balogun, derivada de su tarjeta roja tras revisión del VAR, fue modificada por el comité disciplinario del torneo. Con este ajuste, el atacante queda habilitado para disputar el duelo de octavos de final ante Bélgica en el Mundial 2026.

El caso, por el cual hasta un funcionario de Trump como lo es Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se pronunció, había generado debate en el entorno del torneo, ya que la expulsión del delantero había sido considerada clave en el desarrollo del encuentro ante Bosnia.

Sin embargo, la posterior revisión del expediente disciplinario abrió la puerta a un cambio en la aplicación de la sanción.

De acuerdo con el reglamento del certamen, el comité disciplinario de la FIFA tiene la facultad de ajustar o suspender sanciones en determinados supuestos, lo que habría permitido este giro en la situación del jugador estadounidense.

Con esta resolución, el cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos, que encabeza Mauricio Pochettino, podrá contar nuevamente con una de sus piezas ofensivas más importantes en un partido de eliminación directa, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia los cuartos de final.

Etiquetas