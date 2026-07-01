Mundial 2026: Estados Unidos sella boleto para octavos de final

Lo malo para el conjunto anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA fue la expulsión de Folarin Balogun, autor de un gol, que no estará ante Bélgica.

Las selecciones de Estados Unidos, y, Bosnia y Herzegovina disputaron esta tarde el duelo correspondiente a la fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde los estadounidenses ofician como anfitriones. El cuadro de las "Barras y estrellas", que lo dirige el argentino Mauricio Pochettino, buscaba llegar a los octavos de final, así como lo han hecho los coanfitriones Canadá y México. Y lo logró con un 2-0 gracias a los tantos de Folarin Balogun (44) y Malik Tillman (83).

Los norteamericanos partían como claros favoritos ante los europeos, pero les costó abrir el marcador. Tras varios intentos y una jugada anulada que había terminado en gol, Estados Unidos encontró al minuto 44 de la primera parte por medio de Folarin Balogun, la anotación con la cual se iba al descanso con la ventaja, mínima, pero era un premio a su insistencia en el arco de Nikola Vasilj.

Para el segundo tiempo, Estados Unidos trató y buscó encontrar de forma rápida el segundo gol, el cual le diera la tranquilidad en el compromiso y con ello asegurar el boleto a la fase de los mejores 16.

Pero en una jugada común, el autor del gol, Folarin Balogun cometió una falta (pisotón) a Tarik Muharemovic y tras la revisión del VAR, el réferi, el brasileño Raphael Claus decidió mostrarle la trjeta roja, y por ende, supuso la expulsión del compromiso.

Balogun cerró un partido para el olvido, ya que en la previa de su cumpleaños número 24 (viernes 4 de julio), había anotado gol y resultó expulsado, por lo que se perderá el partido ante Bélgica.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals USA Sistema: 4-3-3 Estado: Finalizado 2 - 0 Bosnia & Herzegovina Sistema: 5-3-2 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Raphael Claus, Brazil Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 45' Gol de F. Balogun. USA deja el marcador 1 - 0 51' Cambio en Bosnia & Herzegovina: A. Gigovic por E. Bajraktarevic 51' Cambio en Bosnia & Herzegovina: I. Sunjic por B. Tahirovic 51' Cambio en Bosnia & Herzegovina: E. Dzeko por E. Mahmic 64' F. Balogun ve tarjeta roja 75' Cambio en Bosnia & Herzegovina: S. Kolasinac por H. Tabakovic 75' Cambio en Bosnia & Herzegovina: N. Katic por A. Memic 80' S. Barbarez ve tarjeta amarilla 80' S. Radeljic ve tarjeta amarilla 82' Gol de M. Tillman. USA deja el marcador 2 - 0 87' Cambio en USA: S. Dest por S. Berhalter 88' Cambio en USA: C. Pulisic por R. Pepi 90+5' Cambio en USA: W. McKennie por G. Reyna Goles 45' F. Balogun (1 - 0)

82' M. Tillman (2 - 0) Tarjetas 64' F. Balogun - tarjeta roja

80' S. Barbarez - tarjeta amarilla

80' S. Radeljic - tarjeta amarilla Entre sí 02/07 USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado Últimos de USA 02/07 USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina

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26/06 Turkey 3 - 2 USA

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19/06 USA 2 - 0 Australia

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13/06 USA 4 - 1 Paraguay

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06/06 USA 1 - 2 Germany

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24/06 Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Qatar

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18/06 Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina

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12/06 Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

06/06 Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales USA Bosnia & Herzegovina 4 Tiros de esquina 3 20 Saques de banda 20 12 Tiros libres 10 4 Saques de meta 11 0 Penal 0 3 Cambio 6 108 Ataques 87 44 Ataques peligrosos 28 2 Remates al arco 3 6 Remates desviados 7 48% Posesión 52% 8 Remates totales 10 2 Remates a puerta 3 4 Remates fuera 4 2 Remates bloqueados 3 6 Remates dentro del área 5 2 Remates fuera del área 5 7 Faltas 13 3 Fuera de juego 0 0 Tarjetas amarillas 1 1 Red Cards 0 3 Atajadas 0 415 Pases totales 446 346 Pases precisos 364 Alineaciones USA USA Matthew Freese

Alexander Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Weston McKennie

Tyler Adams

Malik Tillman

Sergiño Dest

Folarin Balogun

Christian Pulišić Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Nikola Vasilj

Amar Dedić

Nikola Katić

Tarik Muharemović

Stjepan Radeljić

Sead Kolašinac

Armin Gigović

Ivan Šunjić

Kerim Alajbegović

Edin Džeko

Ermedin Demirović

Malik Tillman sentencia el partido

Luego vino la pausa de hidratación en el partido, donde Pochettino refrescó sus ideas y le dio otro toque al cuadro estadounidense.

Al minuto 78, anotó Christian Pulisic, pero su jugada fue anulada por una posición ilícita. A pesar del triunfo, Estados Unidos estaba al filo de la navaja ya que un gol de su rival haría que el duelo se fuese a tiempo extra.

Pero Malik Tillman al 82 hizo el 2-0 desde un tiro libre que significó un golazo y con ello aseguró el partido y su clasificación.

El partido llegó a su final, y el anfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, logra avanzar la fase de eliminación directa ante Bosnia y Herzegovina y jugará los octavos de final.

Estados Unidos enfrentará a Bélgica en la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA el próximo lunes a las 18:00 horas.

Así van las series de octavos de final del Mundial 2026 Conoce el camino a octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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