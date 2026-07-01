Mundial 2026: Estados Unidos sella boleto para octavos de final

Lo malo para el conjunto anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA fue la expulsión de Folarin Balogun, autor de un gol, que no estará ante Bélgica.
Las selecciones de Estados Unidos, y, Bosnia y Herzegovina disputaron esta tarde el duelo correspondiente a la fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde los estadounidenses ofician como anfitriones. El cuadro de las "Barras y estrellas", que lo dirige el argentino Mauricio Pochettino, buscaba llegar a los octavos de final, así como lo han hecho los coanfitriones Canadá y México. Y lo logró con un 2-0 gracias a los tantos de Folarin Balogun (44) y Malik Tillman (83).
Los norteamericanos partían como claros favoritos ante los europeos, pero les costó abrir el marcador. Tras varios intentos y una jugada anulada que había terminado en gol, Estados Unidos encontró al minuto 44 de la primera parte por medio de Folarin Balogun, la anotación con la cual se iba al descanso con la ventaja, mínima, pero era un premio a su insistencia en el arco de Nikola Vasilj.
Para el segundo tiempo, Estados Unidos trató y buscó encontrar de forma rápida el segundo gol, el cual le diera la tranquilidad en el compromiso y con ello asegurar el boleto a la fase de los mejores 16.
Pero en una jugada común, el autor del gol, Folarin Balogun cometió una falta (pisotón) a Tarik Muharemovic y tras la revisión del VAR, el réferi, el brasileño Raphael Claus decidió mostrarle la trjeta roja, y por ende, supuso la expulsión del compromiso.
Balogun cerró un partido para el olvido, ya que en la previa de su cumpleaños número 24 (viernes 4 de julio), había anotado gol y resultó expulsado, por lo que se perderá el partido ante Bélgica.
Incidencias del partido
Goles
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45'F. Balogun (1 - 0)
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82'M. Tillman (2 - 0)
Tarjetas
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64'F. Balogun - tarjeta roja
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80'S. Barbarez - tarjeta amarilla
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80'S. Radeljic - tarjeta amarilla
Entre sí
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02/07USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
Últimos de USA
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02/07USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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26/06Turkey 3 - 2 USA
World Cup | Finalizado
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19/06USA 2 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
-
13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
Últimos de Bosnia & Herzegovina
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02/07USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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24/06Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Qatar
World Cup | Finalizado
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18/06Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Matthew Freese
- Alexander Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Malik Tillman
- Sergiño Dest
- Folarin Balogun
- Christian Pulišić
- Nikola Vasilj
- Amar Dedić
- Nikola Katić
- Tarik Muharemović
- Stjepan Radeljić
- Sead Kolašinac
- Armin Gigović
- Ivan Šunjić
- Kerim Alajbegović
- Edin Džeko
- Ermedin Demirović
Malik Tillman sentencia el partido
Luego vino la pausa de hidratación en el partido, donde Pochettino refrescó sus ideas y le dio otro toque al cuadro estadounidense.
Al minuto 78, anotó Christian Pulisic, pero su jugada fue anulada por una posición ilícita. A pesar del triunfo, Estados Unidos estaba al filo de la navaja ya que un gol de su rival haría que el duelo se fuese a tiempo extra.
Pero Malik Tillman al 82 hizo el 2-0 desde un tiro libre que significó un golazo y con ello aseguró el partido y su clasificación.
El partido llegó a su final, y el anfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, logra avanzar la fase de eliminación directa ante Bosnia y Herzegovina y jugará los octavos de final.
Estados Unidos enfrentará a Bélgica en la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA el próximo lunes a las 18:00 horas.