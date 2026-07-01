 Mundial 2026: Estados Unidos clasifica a octavos de final
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2 julio / 13:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Universo Futbol

Mundial 2026: Estados Unidos sella boleto para octavos de final

por Oscar Coronado
Estados Unidos celebra boleto a octavos de final del Mundial 2026
Estados Unidos celebra boleto a octavos de final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Lo malo para el conjunto anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA fue la expulsión de Folarin Balogun, autor de un gol, que no estará ante Bélgica.

Las selecciones de Estados Unidos, y, Bosnia y Herzegovina disputaron esta tarde el duelo correspondiente a la fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde los estadounidenses ofician como anfitriones. El cuadro de las "Barras y estrellas", que lo dirige el argentino Mauricio Pochettino, buscaba llegar a los octavos de final, así como lo han hecho los coanfitriones Canadá y México. Y lo logró con un 2-0 gracias a los tantos de  Folarin Balogun (44) y Malik Tillman (83). 

Los norteamericanos partían como claros favoritos ante los europeos, pero les costó abrir el marcador. Tras varios intentos y una jugada anulada que había terminado en gol, Estados Unidos encontró al minuto 44 de la primera parte por medio de Folarin Balogun, la anotación con la cual se iba al descanso con la ventaja, mínima, pero era un premio a su insistencia en el arco de Nikola Vasilj.

Para el segundo tiempo, Estados Unidos trató y buscó encontrar de forma rápida el segundo gol, el cual le diera la tranquilidad en el compromiso y con ello asegurar el boleto a la fase de los mejores 16.

Pero en una jugada común, el autor del gol, Folarin Balogun cometió una falta (pisotón) a Tarik Muharemovic y tras la revisión del VAR, el réferi, el brasileño Raphael Claus decidió mostrarle la trjeta roja, y por ende, supuso la expulsión del compromiso.

Balogun cerró un partido para el olvido, ya que en la previa de su cumpleaños número 24 (viernes 4 de julio), había anotado gol y resultó expulsado, por lo que se perderá el partido ante Bélgica.

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
USA
Sistema: 4-3-3
Estado: Finalizado
2 - 0
01/07/2026 - 18:00
Bosnia & Herzegovina
Sistema: 5-3-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Raphael Claus, Brazil
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

45'
goal
Gol de F. Balogun. USA deja el marcador 1 - 0
51'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: A. Gigovic por E. Bajraktarevic
51'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: I. Sunjic por B. Tahirovic
51'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: E. Dzeko por E. Mahmic
64'
card
F. Balogun ve tarjeta roja
75'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: S. Kolasinac por H. Tabakovic
75'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: N. Katic por A. Memic
80'
card
S. Barbarez ve tarjeta amarilla
80'
card
S. Radeljic ve tarjeta amarilla
82'
goal
Gol de M. Tillman. USA deja el marcador 2 - 0
87'
cambio
Cambio en USA: S. Dest por S. Berhalter
88'
cambio
Cambio en USA: C. Pulisic por R. Pepi
90+5'
cambio
Cambio en USA: W. McKennie por G. Reyna

Goles

  • 45'
    Gol
    F. Balogun (1 - 0)
  • 82'
    Gol
    M. Tillman (2 - 0)

Tarjetas

  • 64'
    Tarjeta
    F. Balogun - tarjeta roja
  • 80'
    Tarjeta
    S. Barbarez - tarjeta amarilla
  • 80'
    Tarjeta
    S. Radeljic - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 02/07
    USA
    USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado

Últimos de USA

  • 02/07
    USA
    USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Turkey
    Turkey 3 - 2 USA
    World Cup | Finalizado
  • 19/06
    USA
    USA 2 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    USA
    USA 4 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Bosnia & Herzegovina

  • 02/07
    USA
    USA 2 - 0 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Bosnia & Herzegovina
    Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Qatar
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 12/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Panama
    Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

USA
Bosnia & Herzegovina
4
Tiros de esquina
3
20
Saques de banda
20
12
Tiros libres
10
4
Saques de meta
11
0
Penal
0
3
Cambio
6
108
Ataques
87
44
Ataques peligrosos
28
2
Remates al arco
3
6
Remates desviados
7
48%
Posesión
52%
8
Remates totales
10
2
Remates a puerta
3
4
Remates fuera
4
2
Remates bloqueados
3
6
Remates dentro del área
5
2
Remates fuera del área
5
7
Faltas
13
3
Fuera de juego
0
0
Tarjetas amarillas
1
1
Red Cards
0
3
Atajadas
0
415
Pases totales
446
346
Pases precisos
364

Alineaciones

USA
  • Matthew Freese
  • Alexander Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Weston McKennie
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Folarin Balogun
  • Christian Pulišić
Bosnia & Herzegovina
  • Nikola Vasilj
  • Amar Dedić
  • Nikola Katić
  • Tarik Muharemović
  • Stjepan Radeljić
  • Sead Kolašinac
  • Armin Gigović
  • Ivan Šunjić
  • Kerim Alajbegović
  • Edin Džeko
  • Ermedin Demirović

Malik Tillman sentencia el partido 

Luego vino la pausa de hidratación en el partido, donde Pochettino refrescó sus ideas y le dio otro toque al cuadro estadounidense.

Al minuto 78, anotó Christian Pulisic, pero su jugada fue anulada por una posición ilícita.  A pesar del triunfo, Estados Unidos estaba al filo de la navaja ya que un gol de su rival haría que el duelo se fuese a tiempo extra.

Pero Malik Tillman al 82 hizo el 2-0 desde un tiro libre que significó un golazo y con ello aseguró el partido y su clasificación. 

El partido llegó a su final, y el anfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, logra avanzar la fase de eliminación directa ante Bosnia y Herzegovina y jugará los octavos de final. 

Estados Unidos enfrentará a Bélgica en la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA el próximo lunes a las 18:00 horas. 

Así van las series de octavos de final del Mundial 2026

Conoce el camino a octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Etiquetas
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