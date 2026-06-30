Así van las series de octavos de final del Mundial 2026

Conoce el camino a octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En la novedosa Copa del Mundo de Futbol de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el evento más importante de este deporte se prepara para vivir con intensidad y pasión la fase de octavos de final, donde 16 selecciones darán lo mejor de sí para salir victoriosas y meterse a los cuartos de final del máximo evento de selecciones nacionales.
El Mundial 2026 comenzó con la participación histórica, por primera vez, de un total de 48 selecciones, y tras el primer corte, es decir, la fase de grupos, solamente 32 lograron avanzar a los dieciseisavos de final (en desarrollo).
De estos 32 seleccionado, 16 llegarán a la fase de octavos de final, instancia a la cual ya están oficialmente clasificadas: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México. Hasta el viernes 3 d julio se completará el listado oficial de las selecciones clasificadas a dicha instancia.
Llaves de octavos de final:
Sábado, 4 de julio
- Canadá vs. Marruecos a las 11:00 horas GT
- Paraguay vs. Francia a las 15:00 horas GT
Domingo, 5 de julio
- Brasil vs. Noruega a las 14:00 horas
- México vs. Inglaterra o Congo a las 18:00 horas GT
Lunes, 6 de julio
- España o Austria vs. Portugal o Croacia a las 13:00 horas GT
- Bélgica o Senegal vs. Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas GT
Martes, 7 de julio
- Australia o Egipto vs. Argentina o Cabo Verde a las 10:00 horas GT
- Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana a las 14:00 horas GT
Miércoles, 8 de julio, primer día de descanso luego de actividad continua desde el 11 de junio cuando se abrió el Mundial 2026 con el duelo México vs. Sudáfrica.