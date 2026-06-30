 Así van las series de octavos de final del Mundial 2026
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-- England England D.R. Congo D.R. Congo --
1 julio / 10:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
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Así van las series de octavos de final del Mundial 2026

por Oscar Coronado
México es equipo de octavos de final
México es equipo de octavos de final / FOTO: EFE

Conoce el camino a octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la novedosa Copa del Mundo de Futbol de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el evento más importante de este deporte se prepara para vivir con intensidad y pasión la fase de octavos de final, donde 16 selecciones darán lo mejor de sí para salir victoriosas y meterse a los cuartos de final del máximo evento de selecciones nacionales.

El Mundial 2026 comenzó con la participación histórica, por primera vez, de un total de 48 selecciones, y tras el primer corte, es decir, la fase de grupos, solamente 32 lograron avanzar a los dieciseisavos de final (en desarrollo).

De estos 32 seleccionado, 16 llegarán a la fase de octavos de final, instancia a la cual ya están oficialmente clasificadas: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México. Hasta el viernes 3 d julio se completará el listado oficial de las selecciones clasificadas a dicha instancia.

México al quinto partido y buscará llegar a cuartos de final

El “Tri” logra un objetivo, y ahora buscará igualar su mejor presentación en la historia de los Mundiales.

Llaves de octavos de final:

Sábado, 4 de julio

  • Canadá vs. Marruecos a las 11:00 horas GT
  • Paraguay vs. Francia a las 15:00 horas GT

Domingo, 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega a las 14:00 horas
  • México vs. Inglaterra o Congo a las 18:00 horas GT

Lunes, 6 de julio

  • España o Austria vs. Portugal o Croacia a las 13:00 horas GT
  • Bélgica o Senegal vs. Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas GT

Martes, 7 de julio

  • Australia o Egipto vs. Argentina o Cabo Verde a las 10:00 horas GT
  • Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana a las 14:00 horas GT

Miércoles, 8 de julio, primer día de descanso luego de actividad continua desde el 11 de junio cuando se abrió el Mundial 2026 con el duelo México vs. Sudáfrica.

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