 EN VIVO: Minuto a minuto del Colombia vs. Ghana
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01 Colombia Colombia Ghana Ghana 00
90:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Universo Futbol

Colombia clasifica a octavos de final y su sueño sigue intacto

por Oscar Coronado
Colombia celebra ante Ghana en dieciseisavos de final del Mundial 2026
Colombia celebra ante Ghana en dieciseisavos de final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El cuadro “cafetero” gana, gusta, y ahora, va ante Suiza en busca de llegar a cuartos de final del Mundial 2026.

En el estadio Kansas City (Estados Unidos), las selecciones de Colombia y Ghana se midieron en la última serie de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para definir al último clasificado a la fiesta de los octavos de final, instancia que arrancará este sábado con dos partidos: Canadá vs. Marruecos (11:00 horas) y Paraguay vs. Francia (15:00 horas).  La clasificación fue para los sudamericanos al vencer al elenco africano 1-0 con gol de Jhon Arias (14).

El partido tuvo un arranque atípico ya que las escuadras de Néstor Lorenzo y Carlos Queiroz sufrieron la pérdida de un jugador por equipo. Se jugaban los primeros cinco minutos y Jhon Córdoba tenía algún problema muscular, y al 7 abandonó el terreno de juego y dejó su lugar a Luis Suárez. Luego, al 12, el lesionado era Marvin Senaya, quien abandonó y dio paso a Alidu Seidu.

Con esa situación, el partido continúo, y al minuto 14 Colombia celebraba el 1-0 gracias a una extraordinaria jugada de ataque que terminó con el toque final de Jhon Arias.

Jhon Arias, nacido en Quibdó en 1997, es uno de los mediocampistas más destacados de la selección colombiana. Tras sus inicios en México y el ascenso colombiano, brilló en Fluminense (ganando la Libertadores 2023). Tras un breve paso por el Wolverhampton en 2025, fue fichado por el Palmeiras en 2026.

El partido en su primera parte concluyó con Colombia siendo mejor, pero con un guardameta ghanés, Lawrence Ati, siendo la figura ya que atajó jugadas fundamentales que los mantenía con vida a los de Ghana. 

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Colombia
Sistema: 4-3-3
Minuto: 90+'
1 - 0
03/07/2026 - 19:30
Actualizar marcador
Ghana
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Clement Turpin, France
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

8'
cambio
Cambio en Colombia: J. Cordoba por L. Suarez
12'
card
J. Arias ve tarjeta amarilla
13'
cambio
Cambio en Ghana: M. Senaya por A. Seidu
14'
goal
Gol de J. Arias. Colombia deja el marcador 1 - 0
46'
cambio
Cambio en Colombia: J. Rodriguez por R. Rios
49'
card
C. Yirenkyi ve tarjeta amarilla
62'
cambio
Cambio en Ghana: I. Williams por I. Fatawu
62'
cambio
Cambio en Ghana: K. Sibo por E. Owusu
66'
card
I. Fatawu ve tarjeta amarilla
73'
cambio
Cambio en Colombia: J. Arias por J. Quintero
76'
card
A. Seidu ve tarjeta amarilla
78'
card
R. Rios ve tarjeta amarilla
79'
cambio
Cambio en Ghana: J. Ayew por E. Nuamah
79'
cambio
Cambio en Ghana: C. Yirenkyi por P. Adu
90'
cambio
Cambio en Colombia: L. Diaz por J. Campaz

Goles

  • 14'
    Gol
    J. Arias (1 - 0)

Tarjetas

  • 12'
    Tarjeta
    J. Arias - tarjeta amarilla
  • 49'
    Tarjeta
    C. Yirenkyi - tarjeta amarilla
  • 66'
    Tarjeta
    I. Fatawu - tarjeta amarilla
  • 76'
    Tarjeta
    A. Seidu - tarjeta amarilla
  • 78'
    Tarjeta
    R. Rios - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Colombia

  • 28/06
    Colombia
    Colombia 0 - 0 Portugal
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Colombia
    Colombia 1 - 0 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Uzbekistan
    Uzbekistan 1 - 3 Colombia
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Colombia
    Colombia 2 - 0 Jordan
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Colombia
    Colombia 3 - 1 Costa Rica
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Ghana

  • 27/06
    Croatia
    Croatia 2 - 1 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 23/06
    England
    England 0 - 0 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Ghana
    Ghana 1 - 0 Panama
    World Cup | Finalizado
  • 02/06
    Wales
    Wales 1 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 23/05
    Mexico
    Mexico 2 - 0 Ghana
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Colombia
Ghana
3
Tiros de esquina
2
15
Saques de banda
16
10
Tiros libres
16
9
Saques de meta
12
0
Penal
0
5
Cambio
5
85
Ataques
76
33
Ataques peligrosos
29
8
Remates al arco
0
12
Remates desviados
8
61%
Posesión
39%
20
Remates totales
8
8
Remates a puerta
0
8
Remates fuera
3
4
Remates bloqueados
5
12
Remates dentro del área
2
8
Remates fuera del área
6
14
Faltas
10
2
Fuera de juego
0
2
Tarjetas amarillas
3
0
Atajadas
7
586
Pases totales
376
532
Pases precisos
312

Alineaciones

Colombia
  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Gustavo Puerta
  • Jefferson Lerma
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Jhon Córdoba
  • Luis Díaz
Ghana
  • Lawrence Ati Zigi
  • Marvin Senaya
  • Derrick Luckassen
  • Jerome Opoku
  • Gideon Mensah
  • Thomas Partey
  • Iñaki Williams
  • Caleb Yirenkyi
  • Kwasi Sibo
  • Antoine Semenyo
  • Jordan Ayew

El último clasificado a octavos de final 

Para la segunda parte, la selección de Néstor Lorenzo no perdió su mística y condujo los hilos del partido, haciéndose presente en el arco de Lawrence Ati, quien seguía siendo un hueso duro de roer.

Era el 56, y Colombia armó un tremendo contragolpe, lleno de calidad y velocidad, que terminó con un centro para Luis Díaz, quien no desaprovechó y anotó el 2-0, que suponía ponerle el cerrojo al partido, pero en plena celebración, se levantó la banderola del línea y la jugada era anulada por posición adelantada del "Guajiro".    

No pasaban ni dos minutos de la jugada anulada a Luis, cuando "Lucho" tuvo un mano a mano con Ati, pero su remate fue directo a la humanidad del portero ghanés, ahogando nuevamente el gol sudamericano.

Colombia era superior, pero el gran problema era que Ghana atacaba ocasionalmente, y cuando lo hacía, sus ofensivas eran peligrosas, poniendo en riesgo la clasificación de Colombia. 

Al final, el partido ya no sufrió modificación y Colombia se quedó con el último boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, instancia donde se medirá a Suiza por el boleto a los cuartos de final. 

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana | EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana / EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana | EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana / EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana | EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana / EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana | EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana / EFE

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Mundial 2026: Colombia vs. Ghana / EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana | EFE

Mundial 2026: Colombia vs. Ghana / EFE

Series de octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos
  • Paraguay vs. Francia
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • España vs. Portugal
  • Bélgica vs. Estados Unidos
  • Egipto vs. Argentina
  • Suiza vs. Colombia. 
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