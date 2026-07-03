Colombia clasifica a octavos de final y su sueño sigue intacto

El cuadro “cafetero” gana, gusta, y ahora, va ante Suiza en busca de llegar a cuartos de final del Mundial 2026.

En el estadio Kansas City (Estados Unidos), las selecciones de Colombia y Ghana se midieron en la última serie de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para definir al último clasificado a la fiesta de los octavos de final, instancia que arrancará este sábado con dos partidos: Canadá vs. Marruecos (11:00 horas) y Paraguay vs. Francia (15:00 horas). La clasificación fue para los sudamericanos al vencer al elenco africano 1-0 con gol de Jhon Arias (14).

El partido tuvo un arranque atípico ya que las escuadras de Néstor Lorenzo y Carlos Queiroz sufrieron la pérdida de un jugador por equipo. Se jugaban los primeros cinco minutos y Jhon Córdoba tenía algún problema muscular, y al 7 abandonó el terreno de juego y dejó su lugar a Luis Suárez. Luego, al 12, el lesionado era Marvin Senaya, quien abandonó y dio paso a Alidu Seidu.

Con esa situación, el partido continúo, y al minuto 14 Colombia celebraba el 1-0 gracias a una extraordinaria jugada de ataque que terminó con el toque final de Jhon Arias.

Jhon Arias, nacido en Quibdó en 1997, es uno de los mediocampistas más destacados de la selección colombiana. Tras sus inicios en México y el ascenso colombiano, brilló en Fluminense (ganando la Libertadores 2023). Tras un breve paso por el Wolverhampton en 2025, fue fichado por el Palmeiras en 2026.

El partido en su primera parte concluyó con Colombia siendo mejor, pero con un guardameta ghanés, Lawrence Ati, siendo la figura ya que atajó jugadas fundamentales que los mantenía con vida a los de Ghana.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Colombia Sistema: 4-3-3 Minuto: 90+' 1 - 0 Actualizar marcador Ghana Sistema: 4-1-4-1 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Clement Turpin, France Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 8' Cambio en Colombia: J. Cordoba por L. Suarez 12' J. Arias ve tarjeta amarilla 13' Cambio en Ghana: M. Senaya por A. Seidu 14' Gol de J. Arias. Colombia deja el marcador 1 - 0 46' Cambio en Colombia: J. Rodriguez por R. Rios 49' C. Yirenkyi ve tarjeta amarilla 62' Cambio en Ghana: I. Williams por I. Fatawu 62' Cambio en Ghana: K. Sibo por E. Owusu 66' I. Fatawu ve tarjeta amarilla 73' Cambio en Colombia: J. Arias por J. Quintero 76' A. Seidu ve tarjeta amarilla 78' R. Rios ve tarjeta amarilla 79' Cambio en Ghana: J. Ayew por E. Nuamah 79' Cambio en Ghana: C. Yirenkyi por P. Adu 90' Cambio en Colombia: L. Diaz por J. Campaz Goles 14' J. Arias (1 - 0) Tarjetas 12' J. Arias - tarjeta amarilla

49' C. Yirenkyi - tarjeta amarilla

66' I. Fatawu - tarjeta amarilla

76' A. Seidu - tarjeta amarilla

78' R. Rios - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Colombia 28/06 Colombia 0 - 0 Portugal

World Cup | Finalizado

24/06 Colombia 1 - 0 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

18/06 Uzbekistan 1 - 3 Colombia

World Cup | Finalizado

08/06 Colombia 2 - 0 Jordan

Friendlies | Finalizado

02/06 Colombia 3 - 1 Costa Rica

Friendlies | Finalizado Últimos de Ghana 27/06 Croatia 2 - 1 Ghana

World Cup | Finalizado

23/06 England 0 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

18/06 Ghana 1 - 0 Panama

World Cup | Finalizado

02/06 Wales 1 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado

23/05 Mexico 2 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Colombia Ghana 3 Tiros de esquina 2 15 Saques de banda 16 10 Tiros libres 16 9 Saques de meta 12 0 Penal 0 5 Cambio 5 85 Ataques 76 33 Ataques peligrosos 29 8 Remates al arco 0 12 Remates desviados 8 61% Posesión 39% 20 Remates totales 8 8 Remates a puerta 0 8 Remates fuera 3 4 Remates bloqueados 5 12 Remates dentro del área 2 8 Remates fuera del área 6 14 Faltas 10 2 Fuera de juego 0 2 Tarjetas amarillas 3 0 Atajadas 7 586 Pases totales 376 532 Pases precisos 312 Alineaciones Colombia Colombia Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Jhon Córdoba

Luis Díaz Ghana Ghana Lawrence Ati Zigi

Marvin Senaya

Derrick Luckassen

Jerome Opoku

Gideon Mensah

Thomas Partey

Iñaki Williams

Caleb Yirenkyi

Kwasi Sibo

Antoine Semenyo

Jordan Ayew

El último clasificado a octavos de final

Para la segunda parte, la selección de Néstor Lorenzo no perdió su mística y condujo los hilos del partido, haciéndose presente en el arco de Lawrence Ati, quien seguía siendo un hueso duro de roer.

Era el 56, y Colombia armó un tremendo contragolpe, lleno de calidad y velocidad, que terminó con un centro para Luis Díaz, quien no desaprovechó y anotó el 2-0, que suponía ponerle el cerrojo al partido, pero en plena celebración, se levantó la banderola del línea y la jugada era anulada por posición adelantada del "Guajiro".

No pasaban ni dos minutos de la jugada anulada a Luis, cuando "Lucho" tuvo un mano a mano con Ati, pero su remate fue directo a la humanidad del portero ghanés, ahogando nuevamente el gol sudamericano.

Colombia era superior, pero el gran problema era que Ghana atacaba ocasionalmente, y cuando lo hacía, sus ofensivas eran peligrosas, poniendo en riesgo la clasificación de Colombia.

Al final, el partido ya no sufrió modificación y Colombia se quedó con el último boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, instancia donde se medirá a Suiza por el boleto a los cuartos de final.

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Series de octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

España vs. Portugal

Bélgica vs. Estados Unidos

Egipto vs. Argentina

Suiza vs. Colombia.

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