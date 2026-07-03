Colombia clasifica a octavos de final y su sueño sigue intacto

El cuadro “cafetero” gana, gusta, y ahora, va ante Suiza en busca de llegar a cuartos de final del Mundial 2026.
En el estadio Kansas City (Estados Unidos), las selecciones de Colombia y Ghana se midieron en la última serie de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para definir al último clasificado a la fiesta de los octavos de final, instancia que arrancará este sábado con dos partidos: Canadá vs. Marruecos (11:00 horas) y Paraguay vs. Francia (15:00 horas). La clasificación fue para los sudamericanos al vencer al elenco africano 1-0 con gol de Jhon Arias (14).
El partido tuvo un arranque atípico ya que las escuadras de Néstor Lorenzo y Carlos Queiroz sufrieron la pérdida de un jugador por equipo. Se jugaban los primeros cinco minutos y Jhon Córdoba tenía algún problema muscular, y al 7 abandonó el terreno de juego y dejó su lugar a Luis Suárez. Luego, al 12, el lesionado era Marvin Senaya, quien abandonó y dio paso a Alidu Seidu.
Con esa situación, el partido continúo, y al minuto 14 Colombia celebraba el 1-0 gracias a una extraordinaria jugada de ataque que terminó con el toque final de Jhon Arias.
Jhon Arias, nacido en Quibdó en 1997, es uno de los mediocampistas más destacados de la selección colombiana. Tras sus inicios en México y el ascenso colombiano, brilló en Fluminense (ganando la Libertadores 2023). Tras un breve paso por el Wolverhampton en 2025, fue fichado por el Palmeiras en 2026.
El partido en su primera parte concluyó con Colombia siendo mejor, pero con un guardameta ghanés, Lawrence Ati, siendo la figura ya que atajó jugadas fundamentales que los mantenía con vida a los de Ghana.
Incidencias del partido
Goles
-
14'J. Arias (1 - 0)
Tarjetas
-
12'J. Arias - tarjeta amarilla
-
49'C. Yirenkyi - tarjeta amarilla
-
66'I. Fatawu - tarjeta amarilla
-
76'A. Seidu - tarjeta amarilla
-
78'R. Rios - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Colombia
-
28/06Colombia 0 - 0 Portugal
World Cup | Finalizado
-
24/06Colombia 1 - 0 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
18/06Uzbekistan 1 - 3 Colombia
World Cup | Finalizado
-
08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
02/06Colombia 3 - 1 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
Últimos de Ghana
-
27/06Croatia 2 - 1 Ghana
World Cup | Finalizado
-
23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
-
18/06Ghana 1 - 0 Panama
World Cup | Finalizado
-
02/06Wales 1 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
-
23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Jhon Córdoba
- Luis Díaz
- Lawrence Ati Zigi
- Marvin Senaya
- Derrick Luckassen
- Jerome Opoku
- Gideon Mensah
- Thomas Partey
- Iñaki Williams
- Caleb Yirenkyi
- Kwasi Sibo
- Antoine Semenyo
- Jordan Ayew
El último clasificado a octavos de final
Para la segunda parte, la selección de Néstor Lorenzo no perdió su mística y condujo los hilos del partido, haciéndose presente en el arco de Lawrence Ati, quien seguía siendo un hueso duro de roer.
Era el 56, y Colombia armó un tremendo contragolpe, lleno de calidad y velocidad, que terminó con un centro para Luis Díaz, quien no desaprovechó y anotó el 2-0, que suponía ponerle el cerrojo al partido, pero en plena celebración, se levantó la banderola del línea y la jugada era anulada por posición adelantada del "Guajiro".
No pasaban ni dos minutos de la jugada anulada a Luis, cuando "Lucho" tuvo un mano a mano con Ati, pero su remate fue directo a la humanidad del portero ghanés, ahogando nuevamente el gol sudamericano.
Colombia era superior, pero el gran problema era que Ghana atacaba ocasionalmente, y cuando lo hacía, sus ofensivas eran peligrosas, poniendo en riesgo la clasificación de Colombia.
Al final, el partido ya no sufrió modificación y Colombia se quedó con el último boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, instancia donde se medirá a Suiza por el boleto a los cuartos de final.
Series de octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- España vs. Portugal
- Bélgica vs. Estados Unidos
- Egipto vs. Argentina
- Suiza vs. Colombia.