EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 20226.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 20 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - 1/16-finals
Mexico
Sistema: 4-3-3
Estado:
0 - 0
30/06/2026 - 19:00
Ecuador
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Slavko Vinčić, Slovenia
Definición
Tiempo reglamentario
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
15/10Mexico 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
-
01/07Mexico 0 - 0 Ecuador
CONMEBOL Copa America | Finalizado
-
06/06Mexico 0 - 0 Ecuador
Friendlies | Finalizado
Últimos de Mexico
-
25/06Czech Republic 0 - 3 Mexico
World Cup | Finalizado
-
19/06Mexico 1 - 0 South Korea
World Cup | Finalizado
-
11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
-
05/06Mexico 5 - 1 Serbia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Ecuador
-
25/06Ecuador 2 - 1 Germany
World Cup | Finalizado
-
21/06Ecuador 0 - 0 Curacao
World Cup | Finalizado
-
15/06Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
-
07/06Ecuador 3 - 0 Guatemala
Friendlies | Finalizado
-
31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Mexico
Ecuador
0
Sin datos
0
Alineaciones
Mexico
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Gilberto Mora
- Erik Lira
- Luis Romo
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
Ecuador
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- John Yeboah
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Nilson Angulo
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia