 EN VIVO: Minuto a minuto de México vs. Ecuador, Mundial 2026
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-- England England D.R. Congo D.R. Congo --
1 julio / 10:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Ecuador por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del México vs. Ecuador
Minuto a minuto del México vs. Ecuador / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 20226.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 20 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.  

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Mexico
Sistema: 4-3-3
Estado:
0 - 0
30/06/2026 - 19:00
Ecuador
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Slavko Vinčić, Slovenia
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 15/10
    Mexico
    Mexico 1 - 1 Ecuador
    Friendlies | Finalizado
  • 01/07
    Mexico
    Mexico 0 - 0 Ecuador
    CONMEBOL Copa America | Finalizado
  • 06/06
    Mexico
    Mexico 0 - 0 Ecuador
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Mexico

  • 25/06
    Czech Republic
    Czech Republic 0 - 3 Mexico
    World Cup | Finalizado
  • 19/06
    Mexico
    Mexico 1 - 0 South Korea
    World Cup | Finalizado
  • 11/06
    Mexico
    Mexico 2 - 0 South Africa
    World Cup | Finalizado
  • 05/06
    Mexico
    Mexico 5 - 1 Serbia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Mexico
    Mexico 1 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Ecuador

  • 25/06
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Germany
    World Cup | Finalizado
  • 21/06
    Ecuador
    Ecuador 0 - 0 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Ivory Coast
    Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Ecuador
    Ecuador 3 - 0 Guatemala
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Mexico
Ecuador
0
Sin datos
0

Alineaciones

Mexico
  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Gilberto Mora
  • Erik Lira
  • Luis Romo
  • Roberto Alvarado
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
Ecuador
  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • John Yeboah
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia
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