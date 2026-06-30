EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 20226.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 20 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Mexico Sistema: 4-3-3 Estado: 0 - 0 Ecuador Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Slavko Vinčić, Slovenia Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 15/10 Mexico 1 - 1 Ecuador

Friendlies | Finalizado

01/07 Mexico 0 - 0 Ecuador

CONMEBOL Copa America | Finalizado

06/06 Mexico 0 - 0 Ecuador

Friendlies | Finalizado Últimos de Mexico 25/06 Czech Republic 0 - 3 Mexico

World Cup | Finalizado

19/06 Mexico 1 - 0 South Korea

World Cup | Finalizado

11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

05/06 Mexico 5 - 1 Serbia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado Últimos de Ecuador 25/06 Ecuador 2 - 1 Germany

World Cup | Finalizado

21/06 Ecuador 0 - 0 Curacao

World Cup | Finalizado

15/06 Ivory Coast 1 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

07/06 Ecuador 3 - 0 Guatemala

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Mexico Ecuador 0 Sin datos 0 Alineaciones Mexico Mexico Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Gilberto Mora

Erik Lira

Luis Romo

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones Ecuador Ecuador Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

John Yeboah

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

Enner Valencia

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