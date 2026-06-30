“¡No están solos!”: el mensaje de solidaridad con Venezuela que emocionó antes del México vs Ecuador

Antes de que rodara el balón entre México y Ecuador, el Estadio Ciudad de México vivió uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026: miles de aficionados se unieron en un grito de apoyo para Venezuela tras los devastadores terremotos.

La ceremonia previa al partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo. Minutos antes del inicio del encuentro, el Estadio Ciudad de México, también conocido como el estadio Azteca, se unió en un mensaje de solidaridad para Venezuela, país golpeado por dos fuertes terremotos el pasado 24 de junio.

El momento ocurrió antes de la ceremonia de himnos, cuando el vocero del estadio pidió a los asistentes ponerse de pie para rendir homenaje a las víctimas de los sismos. Sin embargo, en lugar del tradicional minuto de silencio, la convocatoria tomó un giro distinto: se invitó al público a gritar al unísono una frase que rápidamente se volvió viral.

"¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos!", corearon miles de aficionados desde las tribunas, en una muestra de apoyo al pueblo venezolano.

Un grito que estremeció al estadio

El gesto ocurrió en la previa de uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria. Mientras México y Ecuador se preparaban para disputar su boleto a la siguiente ronda, la atención se desvió por unos instantes hacia Venezuela.

El grito de solidaridad retumbó en el llamado Coloso de Santa Úrsula y fue captado por las transmisiones oficiales, así como por aficionados que compartieron videos en redes sociales. En cuestión de minutos, la frase "No están solos" comenzó a circular entre usuarios que destacaron la sensibilidad del público presente en el estadio.

El mensaje fue especialmente significativo por el contexto que vive Venezuela, donde dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron graves daños, miles de heridos y una emergencia humanitaria que mantiene bajo presión al sistema de salud del país.

México y Ecuador - Foto EFE

Infantino, Hugo Sánchez y Jorge Campos se sumaron al gesto

El momento también fue acompañado desde el Palco de Honor, donde se encontraban distintas figuras del futbol internacional y mexicano.

Entre los asistentes que se unieron al mensaje de apoyo estuvieron Gianni Infantino, presidente de la FIFA, así como los exfutbolistas mexicanos Hugo Sánchez y Jorge Campos, dos de las figuras más reconocidas en la historia del futbol nacional.

Su presencia reforzó el carácter simbólico del homenaje, que fue interpretado como una señal de unidad latinoamericana en medio de una tragedia que ha conmovido a la región.

México y Ecuador - Foto EFE

Javier Aguirre también envió apoyo a Venezuela

El gesto en el estadio se sumó al mensaje que Javier Aguirre, técnico de la Selección de México, había enviado un día antes durante su comparecencia ante los medios.

El "Vasco" interrumpió el tema deportivo para solidarizarse con el pueblo venezolano y recordó el impacto que tuvo en México el terremoto de 1985. "Recuerdo 1985 y es muy fuerte, me solidarizo con ellos", expresó el estratega, en referencia al dolor que provoca una tragedia de esa magnitud.

Sus palabras fueron bien recibidas por aficionados venezolanos y mexicanos.

El futbol también se detuvo para acompañar

Aunque el partido entre México y Ecuador tenía un alto valor deportivo, el homenaje recordó que el Mundial también puede ser un escenario para visibilizar causas humanas.

La imagen de miles de aficionados gritando "No están solos" se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, no por una jugada o un gol, sino por el mensaje de empatía hacia un país golpeado por la tragedia.

En redes sociales, usuarios venezolanos agradecieron el gesto y compartieron fragmentos del video con mensajes de emoción. Muchos destacaron que, en medio de la competencia, el estadio se haya tomado unos segundos para mirar más allá del futbol.

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