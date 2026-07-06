Infantino rompe el silencio sobre la llamada de Trump por el caso de Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que habló con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el caso del delantero estadounidense, pero aseguró que la decisión quedó exclusivamente en manos de los órganos judiciales independientes del organismo.

La FIFA salió al paso de la controversia generada por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 y confirmó que su presidente, Gianni Infantino, recibió una llamada del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el caso era analizado por la Comisión Disciplinaria.

En un comunicado, Infantino explicó que mantiene conversaciones habituales con jefes de Estado, funcionarios gubernamentales y otras personalidades sobre distintos asuntos relacionados con la Copa del Mundo, por lo que calificó la llamada como parte de esa dinámica institucional.

"Efectivamente, hablo con regularidad sobre asuntos relacionados con la Copa Mundial con el presidente de los Estados Unidos", señaló el dirigente.

No obstante, el presidente de la FIFA aseguró que durante la conversación dejó claro que el expediente disciplinario seguía un procedimiento independiente y que la resolución correspondía únicamente a los órganos judiciales del organismo.

"Expliqué que había un proceso jurídico en curso en el que intervenían los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes", afirmó Infantino.

Infantino agregó que ese mecanismo forma parte del funcionamiento de la FIFA y subrayó que continuará defendiendo la independencia de sus procesos disciplinarios.

La aclaración llega después de que diversos medios internacionales informaran que Trump había intervenido para tratar el caso de Balogun, cuya suspensión automática fue levantada antes del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica mediante la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario.

La decisión provocó fuertes críticas de la Federación Belga, que impugnó la participación del delantero al asegurar que no recibió una explicación oficial del procedimiento seguido por la FIFA.

Con este comunicado, el organismo, que dirige Infantino, busca responder a las versiones surgidas en torno al caso, aunque la polémica sobre la habilitación del atacante estadounidense continúa abierta.

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