La FIFA levanta la suspensión de Folarin Balogun

Folarin Balogun seguirá liderando el ataque de Estados Unidos en el Mundial 2026 luego de que la FIFA revocara la suspensión derivada de su expulsión ante Bosnia.

El Comité Disciplinario de la FIFA determinó retirar la suspensión derivada de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Aunque la expulsión por una entrada sobre el defensor Tarik Muharemovic se mantiene en el registro del encuentro, el organismo decidió dejar sin efecto la sanción que le impedía disputar el siguiente compromiso, por lo que el atacante podrá estar disponible para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

Balogun podrá jugar contra Bélgica

Balogun había sido expulsado por el árbitro brasileño Raphael Claus tras considerar que su intervención representó un juego peligroso. Sin embargo, la revisión del caso permitió que la FIFA levantara el castigo de un partido, una decisión que representa un importante alivio para la selección estadounidense. De esta manera, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino podrá contar con una de sus principales figuras en un duelo que promete ser determinante para sus aspiraciones mundialistas.

El atacante de 25 años atraviesa un momento sobresaliente en el torneo. Con tres goles en la presente edición de la Copa del Mundo, incluido uno frente a Bosnia y Herzegovina, el futbolista del AS Monaco se ha consolidado como la principal referencia ofensiva de Estados Unidos. Su capacidad para definir las jugadas y generar peligro constante lo ha convertido en un jugador indispensable dentro del esquema del equipo norteamericano.

Folarin Balogun - EFE.

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