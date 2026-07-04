FIFA celebró los 250 años de EE. UU. con un show inolvidable previo al Paraguay vs. Francia

Música en vivo, un emotivo homenaje a Estados Unidos y un ambiente de fiesta marcaron una de las ceremonias más especiales del torneo.

El Mundial 2026 volvió a demostrar que no solo ofrece grandes partidos de futbol, sino también espectáculos que buscan conectar con la historia y la cultura de cada sede. Este sábado 4 de julio, el estadio de Filadelfia fue escenario de una ceremonia especial para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, justo antes del duelo entre Francia y Paraguay por los octavos de final.

Miles de aficionados que llegaron con anticipación pudieron disfrutar de una producción llena de música, color y patriotismo, organizada por la FIFA en colaboración con las autoridades locales y la ciudad de Filadelfia.

The Roots encendió el ambiente

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de The Roots, la legendaria banda de hip-hop originaria de Filadelfia y ganadora de varios premios Grammy.

El grupo apareció sobre un escenario instalado a un costado del terreno de juego para interpretar algunos de sus éxitos mientras el estadio comenzaba a llenarse de aficionados franceses, paraguayos y estadounidenses.

The Roots - Foto EFE

Las imágenes compartidas en redes sociales rápidamente se hicieron virales, mostrando a los músicos interpretando sus canciones frente a un estadio completamente entregado al espectáculo.

Un homenaje a los 250 años de Estados Unidos

La ceremonia tuvo un significado especial, ya que coincidió con la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, una fecha histórica para el país anfitrión del Mundial 2026.

Como parte del programa, la reconocida actriz y cantante Idina Menzel, famosa por dar voz a Elsa en Frozen y por su trayectoria en Broadway, interpretó el himno nacional estadounidense.

Idina Menzel - Foto EFE

También participaron el Philadelphia Boys Choir & Chorale, quienes ofrecieron una versión de "America the Beautiful", además de la actual Miss Pennsylvania, Stephanie Skinner, quien formó parte del protocolo previo al encuentro.

Un estadio lleno de color

El espectáculo incluyó un enorme tifo desplegado sobre el terreno de juego, efectos de pirotecnia, gráficos especiales en las pantallas gigantes y un sobrevuelo de aviones militares que emocionó a los asistentes.

Los organizadores pidieron a los aficionados ocupar sus asientos con suficiente anticipación para no perderse una ceremonia que fue preparada especialmente para esta fecha histórica.

La FIFA también adaptó el cronograma previo al partido para permitir que los futbolistas realizaran su calentamiento antes del inicio de los actos conmemorativos.

250 años Estados Unidos / Mundial 2026 - Foto EFE

Las celebraciones no terminaron con el inicio del partido. La FIFA confirmó que el reconocido DJ Jazzy Jeff, otro de los artistas más representativos de Filadelfia, sería el encargado del espectáculo del medio tiempo, reforzando el protagonismo de la ciudad durante una jornada histórica.

Una fiesta que dio la vuelta al mundo

Las publicaciones del espectáculo comenzaron a multiplicarse rápidamente en X, Instagram, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios destacaron la calidad de la producción.

Muchos aficionados calificaron la ceremonia como una de las mejores realizadas hasta ahora durante el Mundial 2026, al combinar música, cultura, historia y futbol en una misma celebración.

La elección de Filadelfia tampoco fue casualidad. La ciudad es considerada la cuna de la independencia estadounidense y fue el escenario donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, por lo que la FIFA aprovechó la coincidencia para convertir el partido entre Paraguay y Francia en una auténtica fiesta nacional e internacional.

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