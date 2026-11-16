El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió este lunes, 16 de noviembre, dictar sobreseimiento a favor del exdiputado del Congreso de la República, Juan Pablo Urrea Casasola, señalado dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud".
El Ministerio Público (MP) vinculaba al exintegrante del extinto Partido Patriota (PP) con una serie de acciones irregulares, incluido el hecho de que supuestamente influyó en decisiones tomadas por el exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre los años 2013 y 2014 el sindicado gestionó la contratación de ciertas personas en la cartera salubrista, sin que se hayan seguido los procedimientos de ley.
En ese sentido, el ente investigador le atribuyó el delito de tráfico de influencias y presentó formalmente en la audiencia de este día la solicitud ante la jueza Avelina Cruz Toscano que el exparlamentario fuera enviado a juicio. Mientras tanto, la defesa indicó que los señalamientos contra Urrea no tenían fundamento y solicitó el cierre del expediente en su contra.
Tras analizar los argumentos presentados por las partes, la jueza declaró el sobreseimiento a favor del sindicado por considerar que existían inconsistencias en la acusación que presentó el Ministerio Público.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7