 Acciones de Gobernación y Ejército por estado de Sitio
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Gobernación y Ejército coordinan acciones por estado de Sitio

Entre las medidas implementadas se encuentran la instalación de puestos de registro y control en puntos estratégicos, patrullajes de seguridad y operativos en lagos y ríos.

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Acciones del Ejército en el marco del estado de Sitio en Izabal y Zacapa., Ministerio de la Defensa
Acciones del Ejército en el marco del estado de Sitio en Izabal y Zacapa. / FOTO: Ministerio de la Defensa
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El Gobierno de Guatemala informó este lunes, 16 de noviembre, las primeras acciones implementadas en el marco del estado de Sitio declarado por el presidente Bernardo Arévalo en los departamentos de Zacapa e Izabal. La referida medida tendrá vigencia por 30 días y surgió en respuesta a los hechos de violencia que han ocurrido.

En conferencia de prensa, las autoridades informaron que se mantiene la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala para hacer cumplir esta medida extraordinaria y focalizada busca proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de la población.

Los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, viajaron a Zacapa para supervisar los operativos y verificar los puestos de mando que están en apresto para las operaciones que se llevarán a cabo durante este mes.

Villeda, indicó que parte de los objetivos es tener presencia en el territorio y controlarlo para que la violencia en esa localidad no escale a otro nivel y, por supuesto, implementar operaciones para desarticular a las bandas del crimen organizado vinculadas con narcotráfico y sicariato "para generar una mayor sensación de seguridad".

"Con el Ministerio de la Defensa se realizan las coordinaciones necesarias. Por virtud de la ley, es el Ejército el ente rector de los estados de excepción, así que se trabaja en conjunto para estar enterados, coordinados y sabidos de cómo se trabaja (en estas zonas)", dijo el funcionario.

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Los ministros de Gobernación, Marco Villeda; y de Defensa, Henry Sáenz, brindaron detalles de las acciones en el marco del estado de Sitio en Zacapa e Izabal. - Gobierno de Guatemala

Reiteran importancia de resguardar a la población

El ministro de la Defensa citó algunos de los hechos de violencia que se han registrado en la región. Incluyó un incidente en El Corinto, área fronteriza con Honduras, y señaló que incluso en Puerto Barrios hubo consecuencias. También indicó que, posterior a esa acción, hubo otro caso en San José Las Lágrimas, donde una caravana de vehículos agrícolas intentó acceder a una comunidad "a hacer estragos". El funcionario señaló que a este último punto el Ejército "llegó a tiempo" e impidió una tragedia mayor.

Asimismo, recordó las matanzas ocurridas a finales de septiembre en Huité, Zacapa; y la de la semana pasada en el caserío El Tocino, aldea La Majada, e ese mismo departamento, para respaldar la emisión del Decreto 08-2026, que declara el Estado de Sitio.

"Estamos ya tomando el control territorial, con puestos de registro y patrullajes, no solo en puntos importantes y estratégicos en las rutas de la región, sino patrullajes del Ejército en el límite con Honduras y con mayor presencia en lagos y ríos", señaló.

Finalmente, recordó que los objetivos principales son el control territorial y resguardar a los ciudadanos. "Venimos a proteger al pueblo zacapaneco y de Izabal de la violencia provocada por el crimen organizado trasnacional. Estamos en el terreno los Ministerios de Gobernación y Defensa, venimos a supervisar y ver el desarrollo de las operaciones que se están llevando a cabo", concluyó.

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