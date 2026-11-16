Allanan las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco

El Ministerio Público (MP) realiza allanamientos en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), como parte de una investigación que se encuentra bajo reserva. Las diligencias generaron reacciones de diputados que han fiscalizado y denunciado presuntas anomalías tanto en el COG como en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), instituciones que han estado bajo cuestionamientos por su gestión y administración.
El diputado José Chic se pronunció sobre los allanamientos y señaló que estas acciones forman parte del trabajo que debe desarrollar el ente investigador para fortalecer las investigaciones en curso. "Creo que es parte de las diligencias que debe realizar el ente investigador, el Ministerio Público, para fundamentar y fortalecer las investigaciones que seguramente se están realizando", expresó. Sin embargo, manifestó su preocupación por el cierre de las instalaciones. "Lo que sí es condenable es que alguien haya dado la orden a los trabajadores de seguridad de la CDAG y del COG, después de que cerraran todas las puertas con llave y candado; eso es lo que preocupa", afirmó.
Allanamientos en el Comité Olímpico Guatemalteco
Chic también indicó que recibió información sobre supuestas instrucciones para impedir que algunas personas ingresaran a los recintos. "Hemos sabido que incluso le dijeron a la gente que se encuentra fuera del recinto que mejor ni se aparezca hoy, que no llegue", declaró. Además, cuestionó la ausencia de los gerentes Gerardo Estrada Mayorga, del COG, y Luis Madrid, de la CDAG, así como de los presidentes de ambas entidades, Francisco Ardón y Gerardo Aguirre, respectivamente.
El legislador manifestó su expectativa de que las diligencias no se limiten a este procedimiento y que el MP profundice en otros expedientes relacionados con posibles irregularidades en el deporte nacional. "Esperamos que el Ministerio Público encuentre los indicios que está buscando y que finalmente esta sea una de las primeras diligencias que hay en una serie de expedientes de investigación que existen en el Ministerio Público", señaló. Entre los casos que mencionó figuran las denuncias relacionadas con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en las que aseguró que hay más de Q20 millones involucrados, así como el proyecto del estadio Doroteo Guamuch Flores.
Asimismo, Chic aseguró que tiene conocimiento de la existencia de alrededor de 25 expedientes de investigación en el Ministerio Público que, según afirmó, habrían sido protegidos durante la administración anterior. Por ello, consideró que podrían desarrollarse nuevas diligencias en las instalaciones de la CDAG, el COG y el Palacio de los Deportes. También cuestionó la presencia del Comité Olímpico en este último recinto, al señalar que la institución cuenta con instalaciones propias en la zona 9. "Lo que muestra eso es que ha habido una corrupción de las autoridades de CDAG y COG para mantener secuestrado al deporte nacional", manifestó.
Por su parte, la diputada Karina Paz también se refirió a los allanamientos mediante una publicación en su perfil de X. "Se realiza un allanamiento en el Comité Olímpico Guatemalteco. ¡Que las investigaciones lleguen hasta quienes mandan! Los atletas merecen respuestas y justicia. La autonomía del deporte no es impunidad", escribió. Tanto Chic como Paz han desarrollado labores de fiscalización y presentado denuncias sobre presuntas anomalías en el COG y la CDAG. Ambos legisladores han insistido en la necesidad de esclarecer las posibles irregularidades y establecer responsabilidades, mientras se espera que el Ministerio Público avance con las investigaciones.