Recompensa de Q5,000 en combustible por pago puntual de préstamos

Vana, la empresa de tecnología financiera con presencia en Guatemala, lanzó una nueva promoción para incentivar el pago puntual de préstamos, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de ganar vales de combustible por un valor de Q5,000. Esta iniciativa, denominada "Paga a tiempo y gana un año de combustible gratis", estará vigente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, y busca reconocer la responsabilidad financiera de sus usuarios.
La campaña premiará a tres afortunados clientes con Q5,000 cada uno en vales de combustible, un monto que la compañía equipara al beneficio de un año de combustible, según sus términos y condiciones. Esta acción subraya la importancia de una adecuada planificación financiera y el cumplimiento de los compromisos crediticios, elementos clave para una gestión saludable de las finanzas personales.
Detalles de la promoción y participación
Para participar en esta atractiva promoción, los clientes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por Vana. Podrán optar al premio aquellos clientes mayores de edad que hayan obtenido un préstamo con la compañía y lo cancelen en su totalidad durante el período de la promoción. Es fundamental que los pagos se realicen en las fechas correspondientes o incluso de forma anticipada, sin registrar ningún tipo de atraso. La iniciativa también contempla la participación de clientes que hayan adquirido créditos antes del inicio de la promoción, siempre y cuando cumplan con las condiciones estipuladas.
Una de las facilidades que ofrece Vana es que la participación es completamente automática para quienes reúnan los criterios. Esto significa que los clientes no necesitan completar formularios adicionales ni realizar inscripciones especiales, simplificando el proceso y permitiendo que todos los elegibles tengan la misma oportunidad de ganar. Las oportunidades de ser uno de los ganadores se registrarán de acuerdo con los mecanismos definidos en los términos y condiciones de la campaña.
Fomentando la Educación Financiera
Más allá de los premios, Vana busca con esta promoción fortalecer la educación financiera entre sus clientes. La compañía enfatiza la importancia de conocer las condiciones de los préstamos, organizar los recursos disponibles y cumplir con las fechas de pago establecidas. La planificación de los pagos es una parte crucial de la administración de las finanzas personales, especialmente al adquirir un compromiso crediticio.
Edgar Noguera, encargado de marketing de Vana, destacó el propósito de la iniciativa. "En Vana creemos que el acceso al crédito debe ir acompañado de decisiones financieras informadas y del cumplimiento responsable de los compromisos adquiridos. A través de esta promoción, queremos motivar a nuestros clientes a mantener sus pagos al día y reconocer a quienes cumplen con las condiciones establecidas, acercándoles un beneficio que pueden aprovechar en su vida cotidiana", afirmó Noguera.
Historial de Reconocimiento a Clientes
Esta no es la primera vez que Vana impulsa acciones para reconocer el buen comportamiento de pago de sus clientes. Previamente, la compañía llevó a cabo la promoción "Qué golazo es pagar con Vana", la cual premió a 45 usuarios por su cumplimiento. Esta campaña, que estuvo activa desde junio hasta el 31 de agosto, realizó dos rondas de premiación en julio y el 15 de octubre, entregando un total de 35 televisores, 5 estufas y 5 refrigeradoras.
Con este tipo de iniciativas, Vana no solo ofrece beneficios tangibles a sus clientes, sino que también refuerza la importancia de adoptar hábitos de pago responsables y de integrar el cumplimiento de los compromisos crediticios en la planificación financiera personal. La empresa se posiciona como un aliado que no solo facilita el acceso al crédito, sino que también promueve la responsabilidad y el bienestar económico de sus usuarios.