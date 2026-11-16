Comienza 2027 con auto nuevo en Centro Comercial Los Próceres

La temporada de fin de año llega acompañada de sorpresas, promociones y actividades especiales para las familias guatemaltecas. En esta ocasión, Centro Comercial Los Próceres anunció una iniciativa que brindará a sus visitantes la oportunidad de comenzar el 2027 estrenando un vehículo Toyota Land Cruiser Prado modelo 2027.
Bajo el concepto "La magia está en cada compra", el centro comercial presentó una promoción que estará vigente del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, período durante el cual los clientes podrán acumular sus facturas de compras para participar en el sorteo del vehículo.
La iniciativa busca agradecer la preferencia de quienes eligen Centro Comercial Los Próceres como destino para realizar sus compras, disfrutar de diferentes opciones gastronómicas y compartir experiencias en familia.
Además de brindar la oportunidad de ganar un automóvil, el centro comercial prepara una agenda de actividades navideñas que incluirá talleres creativos, espectáculos y presentaciones musicales para que sus visitantes disfruten de esta época del año.
¿Cómo participar en el sorteo del Toyota Land Cruiser Prado 2027?
De acuerdo con la información oficial, los clientes interesados en participar deberán acumular las facturas de las compras realizadas en los establecimientos del Centro Comercial Los Próceres durante el período de vigencia de la promoción.
Por cada Q500 en compras en cualquier establecimiento de Centro Comercial Los Próceres, los participantes recibirán un cupón digital que les permitirá ingresar al sorteo del Toyota Land Cruiser Prado modelo 2027.
La mecánica también establece que, por consumos acumulados de Q4,000 o más, los clientes podrán obtener hasta un máximo de ocho cupones digitales.
De esta manera, las compras que los visitantes realicen durante la temporada podrán convertirse en una oportunidad para participar por el vehículo que será entregado como premio de esta promoción.
El sorteo está programado para el miércoles 6 de enero de 2027, a las 12:00 horas, en el segundo nivel del Centro Comercial Los Próceres. Durante esta actividad se dará a conocer al ganador del Toyota Land Cruiser Prado 2027.
Una promoción para agradecer la preferencia de los clientes
Centro Comercial Los Próceres destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones con las que busca reconocer la confianza y preferencia de sus visitantes, especialmente durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.
Magnolia Escobar, gerente general del Centro Comercial Los Próceres, expresó el entusiasmo de la administración por presentar esta promoción y ofrecer a los consumidores la oportunidad de participar por un premio especial.
"En Centro Comercial Los Próceres, nos entusiasma presentar esta sorprendente promoción, con la que queremos agradecer la preferencia de nuestros clientes y brindarles la oportunidad de participar por un increíble premio. Invitamos a nuestros clientes a conocer la mecánica y más detalles de la promoción a través de nuestros canales oficiales", indicó Escobar.
Las redes sociales del Centro Comercial Los Próceres son:
FB: Próceres
IG: Proceresgt
TT: Proceresgt
Actividades navideñas para disfrutar en familia
La promoción "La magia está en cada compra" no será la única sorpresa que Centro Comercial Los Próceres ofrecerá durante la temporada de fin de año.
Como parte de su agenda de noviembre y diciembre, el establecimiento anunció una programación que incluirá talleres creativos, espectáculos y música, con el objetivo de ofrecer espacios de entretenimiento y convivencia familiar.
Las actividades anunciadas están programadas para las 15:00 horas. Asimismo, durante todos los fines de semana de diciembre se ofrecerán promociones especiales.
Entre las presentaciones destacadas para noviembre se encuentran las siguientes:
Rodolfo y sus amigos llevarán la alegría navideña
El miércoles 18 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de una tarde llena de alegría, personajes y espíritu navideño junto a Rodolfo y sus amigos.
Esta actividad busca crear momentos inolvidables para quienes visiten el centro comercial y deseen compartir una experiencia especial durante el inicio de la temporada.
La música de los Soldaditos de Plomo
Para el miércoles 25 de noviembre está programada una presentación especial de la banda musical "Soldaditos de Plomo".
Durante esta actividad, el público podrá disfrutar de distintas melodías de la época, como parte de las experiencias preparadas para celebrar la llegada de la Navidad.
La programación de noviembre también contempla otras propuestas de entretenimiento, entre ellas "¿Dónde quedó la galletita?" y un taller de charcutería navideña.
La agenda culminará el 26 de noviembre con una divertida obra de teatro de la temporada, que se sumará a las actividades organizadas para los visitantes.
Compras, promociones y horarios extendidos
Además de las actividades familiares, Centro Comercial Los Próceres invita a sus clientes a aprovechar la temporada de ofertas para realizar compras inteligentes y encontrar las mejores opciones para esta época del año.
Como parte de las facilidades que ofrecerá a sus visitantes, el establecimiento también contará con horarios extendidos, con el propósito de brindar una experiencia de compra más cómoda durante la temporada.
De esta manera, quienes acudan al centro comercial podrán aprovechar sus visitas para realizar compras, conocer las promociones disponibles y participar en las actividades preparadas para celebrar la Navidad.
La administración reiteró su invitación a los guatemaltecos para formar parte de la promoción "La magia está en cada compra", que permitirá participar por un Toyota Land Cruiser Prado 2027.
Con esta iniciativa, Centro Comercial Los Próceres busca combinar las compras de fin de año con experiencias familiares y la posibilidad de que uno de sus clientes comience el nuevo año estrenando vehículo.