 UEFA revela a su candidato para la presidencia de la FIFA
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UEFA revela a su candidato para la presidencia de la FIFA

La elección para definir al próximo presidente de la FIFA se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso del organismo.

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Phillippe Diallo, candidato a la presidencia de la FIFA por parte de la UEFA - EFE
Phillippe Diallo, candidato a la presidencia de la FIFA por parte de la UEFA / FOTO: Agencia EFE
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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha dado a conocer su respaldo a Philippe Diallo, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), como candidato a la presidencia de la FIFA en las elecciones previstas para marzo de 2027. La decisión se tomó durante una reunión encabezada por Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, en la que las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la organización y en el Consejo de la FIFA manifestaron su apoyo unánime a la candidatura del dirigente francés.

Diallo cuenta con una amplia trayectoria en la administración deportiva y una importante experiencia dentro del fútbol internacional. Antes de asumir la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol, ocupó diferentes cargos relacionados con la gestión del fútbol profesional en Francia, entre ellos la dirección de la organización que representa a los clubes profesionales y su participación en la junta directiva de la liga francesa. Asimismo, formó parte de las estructuras de resolución de disputas de la FIFA. En 2023 llegó a la presidencia de la FFF y se incorporó al Comité Ejecutivo de la UEFA.

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El respaldo europeo llega en un contexto de preocupación por el rumbo que ha tomado la FIFA y ante la necesidad de fortalecer la confianza y la unidad dentro del fútbol mundial. Las asociaciones participantes consideran fundamental impulsar una institución comprometida con el desarrollo de este deporte en todas las regiones, que mantenga elevados estándares de transparencia y buena gobernanza, además de establecer una relación de cooperación más estrecha con sus federaciones miembro, confederaciones y demás actores del ámbito futbolístico. En ese sentido, expresaron su confianza en que Diallo posee las capacidades necesarias para liderar esta transformación.

Por su parte, Philippe Diallo aceptó la invitación para presentar su candidatura y asumir el desafío de competir por la máxima representación del fútbol mundial. Sin embargo, su postulación todavía debe recibir la ratificación formal del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol, cuya reunión está prevista para el día siguiente al anuncio. De concretarse este respaldo institucional, Diallo iniciará el camino hacia una elección que podría marcar un nuevo capítulo en la dirección de la FIFA y en las relaciones entre los organismos que gobiernan el fútbol internacional.

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Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol - FFF

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