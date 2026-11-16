La madre de Cristiano arremete contra Portugal y Jorge Jesús

La polémica por la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal continúa generando reacciones. Esta vez, Dolores Aveiro, madre del delantero, rompió el silencio y lanzó fuertes críticas contra el combinado nacional, sus compañeros y el seleccionador Jorge Jesús. Sus declaraciones se produjeron después de la derrota de Portugal por 4-1 ante Dinamarca, resultado que, lejos de lamentar, aseguró haber recibido con satisfacción debido al trato que considera que recibió su hijo.
En una entrevista con SIC Noticias, Dolores Aveiro expresó que todavía siente tristeza por la manera en que se produjo la despedida del histórico capitán portugués y aseguró que hubo situaciones que considera injustas. "Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. Fue una derrota (la de Portugal ante Dinamarca) que estuvo bien merecida; me alegré", manifestó. Sus palabras llegan después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retiro internacional el pasado 5 de noviembre, tras las diferencias que mantuvo con Jorge Jesús.
La madre de Cristiano Ronaldo también criticó a sus compañeros
La madre del atacante también cuestionó la actitud de los futbolistas portugueses y consideró que no estuvieron a la altura de lo que representaba Cristiano Ronaldo para el equipo nacional. "No, sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto", afirmó. Además, aseguró que su hijo comparte ese sentimiento y que también se sintió menospreciado por quienes compartieron vestuario con él durante tantos años. "Él (Cristiano) también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros", agregó Dolores, en unas declaraciones que vuelven a poner en el centro de la discusión la relación del delantero con la selección.
Otro de los aspectos que generó el descontento de Aveiro fue el homenaje que Portugal organizó durante el partido contra Dinamarca. Los jugadores saltaron al terreno de juego con el número 7, mientras que los aficionados dedicaron una ovación a Ronaldo en el séptimo minuto, acompañada de su tradicional celebración. Sin embargo, su madre consideró que el reconocimiento debió realizarse con el futbolista presente. "El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia", señaló.
Asimismo, adelantó que el Sporting CP, club donde Cristiano inició su carrera profesional, será escenario de otro reconocimiento: "El homenaje se va a celebrar aquí, en el Sporting". De esta manera, las declaraciones de Dolores Aveiro añaden un nuevo capítulo a la controversia que rodea el adiós del máximo referente del fútbol portugués.