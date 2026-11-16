Reducción de precios de combustibles: lo que necesitas saber

Los precios de los combustibles reflejaron una reducción en el inicio de la segunda quincena de noviembre de 2026. En el mercado se observa que, por primera vez en un largo período, los valores de los galones de estos productos se encuentran por debajo de los Q40.
Según un monitoreo realizado por Emisoras Unidas este lunes, 16 de noviembre, los valores promedio de los carburantes en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana son los siguientes:
- Gasolina regular - Q28.49
- Gasolina súper - Q30.99
- Diésel - Q39.69
Apoyo para consumidores
Desde el pasado 1 de octubre entro en vigencia del Decreto 22-2026 del Organismo Legislativo, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que establece la suspensión del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) a los carburantes.
El presidente Bernardo Arévalo publicó en esa ocasión en sus redes sociales un video a través del cual envió un mensaje a la población para anunciar que la normativa ya se estaba reflejando en los costos de estos productos.
"Guatemaltecas y guatemaltecos, a partir de hoy, todas las gasolineras del país, sin excepción, venderán diésel, regular y súper libres de impuestos. Sé que para muchas familias estos días no han sido fáciles debido al alto costo en el precio de los combustibles, que afecta a todos y, aunque esta situación no se origina en Guatemala, afecta directamente al país", expresó.
El mandatario indicó que, ante situaciones como las que se presentan y otras que puedan afectar la economía de los ciudadanos, es responsabilidad de las autoridades buscar mecanismos para mitigar esos efectos.
"Por ello, a partir de hoy sus facturas de gasolina tendrán el apoyo que se ha gestionado por el decreto del Congreso de la República. A partir de hoy sus facturas serán más bajas. A partir de hoy, las familias sentirán el alivio en sus bolsillos", dijo en esa ocasión.
Finalmente, Arévalo aseguró que desde el Gobierno se continuará trabajando para que Guatemala salga adelante.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7