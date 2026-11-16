El Ministerio Público (MP) brindó detalles sobre las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias realizadas este lunes en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), como parte del seguimiento a una investigación relacionada con la posible comisión del delito de abuso de autoridad. Las actuaciones forman parte de las acciones que desarrolla el ente investigador para esclarecer los hechos y establecer si existen responsabilidades penales.
Según la información oficial, los procedimientos tienen como finalidad localizar y recabar indicios que puedan contribuir al avance de las pesquisas. El MP busca reunir elementos de prueba que permitan reconstruir las circunstancias de los hechos bajo investigación e identificar a las personas que podrían estar vinculadas con las posibles irregularidades. Por el momento, las diligencias se mantienen dentro del proceso investigativo.
El Ministerio Público continuará con las investigaciones en el COG
El operativo también provocó reacciones en el ámbito político, particularmente entre los diputados José Chic y Karina Paz, quienes han dado seguimiento y denunciado presuntas anomalías en el funcionamiento del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Ambas instituciones han estado en el centro de cuestionamientos relacionados con su gestión administrativa y el manejo de sus actividades, situación que ha motivado acciones de fiscalización por parte de los legisladores.
Con estas diligencias, el Ministerio Público continúa profundizando en las investigaciones para determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley dentro de la institución deportiva. No obstante, será el desarrollo de las pesquisas y los elementos que logren recabarse los que permitirán establecer qué ocurrió y si corresponde deducir responsabilidades. Hasta entonces, las posibles conductas señaladas deberán mantenerse en el ámbito de las investigaciones y no considerarse hechos probados.