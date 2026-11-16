Grupos de salubristas llevan a cabo manifestaciones este lunes, 16 de noviembre, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala para hacer una serie de solicitudes a las autoridades. Esta situación afecta la circulación vehicular en el sector, principalmente en el perímetro del Congreso de la República.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se movilizaban en dos columnas e ingresaron al área entre la 10ª calle y 9ª calle hacia 8ª y 9ª avenidas.
Después del recorrido de estas marchas, los manifestantes se concentraron en un solo grupo que mantiene un plantón en la 8ª avenida y 9ª calle, zona 1, por lo que fue necesario hacer desvíos vehiculares en ese tramo.
De igual forma, la PMT monitorea los alrededores del parque Colón, que también se ven afectados por la acumulación vehicular generada por los bloqueos.
"A los usuarios, les hacemos un llamado a evitar el sector y utilizar rutas alternas", expresó el funcionario de la entidad a cargo del monitoreo y regulación del tránsito.
De igual forma, les solicitó a los usuarios del TransMetro estar atentos debido a que se aplicarían cambios en el servicio de la Línea 1.