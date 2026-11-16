Ciudad Cayalá celebra este 16 de noviembre de 2026 su 15 aniversario, consolidándose como uno de los principales referentes de desarrollo urbano, inversión, turismo y sostenibilidad en Guatemala. Durante este tiempo, el complejo ha experimentado un importante crecimiento y se ha convertido en un espacio que integra viviendas, comercios, oficinas, hoteles, restaurantes y áreas de entretenimiento.
Con casi un millón de metros cuadrados construidos, más de 2,300 familias residentes y una afluencia superior a los 12 millones de visitantes al año, Ciudad Cayalá destaca su evolución como un destino que reúne diferentes actividades en un mismo entorno.
El proyecto nació hace 15 años con una visión empresarial que buscaba ir más allá de la construcción de edificios y desarrollos inmobiliarios. Su propósito era crear una ciudad integral, con identidad propia, donde las personas pudieran vivir, trabajar, emprender, invertir y disfrutar.
Actualmente, el complejo continúa ampliando su oferta y proyecta nuevas inversiones que fortalecerán su propuesta residencial, comercial, hotelera y de entretenimiento.
Quince años de crecimiento y desarrollo
Desde sus inicios, Ciudad Cayalá fue concebida como un proyecto urbanístico que integrara diferentes aspectos de la vida cotidiana en un mismo lugar.
Su desarrollo ha permitido reunir a residentes, empresarios, trabajadores y visitantes nacionales e internacionales, creando un entorno en el que conviven distintas actividades económicas, sociales y recreativas.
De acuerdo con información compartida durante la celebración de su aniversario, Ciudad Cayalá registra actualmente casi un millón de metros cuadrados construidos.
Además, más de 2,300 familias han elegido este espacio como su hogar, mientras que la afluencia anual supera los 12 millones de visitantes.
Estas cifras reflejan la dimensión que ha alcanzado el proyecto desde su creación y su participación en el desarrollo urbano del país.
Durante estos 15 años, Ciudad Cayalá también ha contribuido a dinamizar sectores como la construcción, el comercio, la gastronomía, el turismo, la hotelería y los servicios.
Asimismo, ha abierto oportunidades para marcas nacionales e internacionales, emprendedores, proveedores y empresas guatemaltecas.
Un modelo de ciudad inspirado en el Nuevo Urbanismo
Uno de los principales elementos que distinguen a Ciudad Cayalá es su concepción urbanística, basada en los principios del Nuevo Urbanismo.
Esta corriente promueve el desarrollo de ciudades más humanas, caminables y conectadas, en las que las diferentes actividades de la vida cotidiana puedan desarrollarse en un mismo entorno.
Bajo este concepto, el proyecto integra áreas residenciales, comercios, oficinas, restaurantes, hoteles y espacios públicos que buscan facilitar la convivencia entre residentes y visitantes.
Su arquitectura, plazas y calles están diseñadas para favorecer la experiencia peatonal, el sentido de comunidad y las actividades recreativas.
La propuesta también contempla espacios destinados a diferentes generaciones, permitiendo que familias, trabajadores y turistas encuentren alternativas de entretenimiento, gastronomía, cultura y convivencia.
De esta manera, Ciudad Cayalá busca ofrecer una experiencia urbana que combina infraestructura, servicios y espacios públicos.
Reconocimientos internacionales por su arquitectura
A lo largo de su trayectoria, Ciudad Cayalá ha recibido reconocimientos internacionales relacionados con su propuesta arquitectónica y urbanística.
En 2016, el proyecto fue reconocido con el Arthur Ross Award, otorgado por el Institute of Classical Architecture & Art de Nueva York, en la categoría Civic Design.
Posteriormente, en 2021, Estudio Urbano y Léon Krier recibieron el CNU Charter Award, otorgado por el Congress for the New Urbanism, en la categoría Neighborhood, District and Corridor, por el proyecto Paseo Cayalá.
Estos reconocimientos destacan aspectos de su diseño urbano y su contribución al desarrollo de espacios que integran arquitectura, planificación y convivencia.
De acuerdo con el comunicado de aniversario, estos logros posicionan a Ciudad Cayalá como una experiencia guatemalteca que aporta aprendizajes relevantes al desarrollo de nuevas ciudades en Latinoamérica.
La sostenibilidad como parte de su crecimiento
Otro de los aspectos destacados durante la celebración de los 15 años de Ciudad Cayalá es su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
El proyecto ha incorporado la gestión ambiental en sus procesos operativos y promueve una cultura de responsabilidad compartida entre colaboradores, comercios, proveedores y visitantes.
Entre sus principales acciones se encuentra la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001.
También desarrolla iniciativas de educación ambiental, gestión de residuos, uso responsable de los recursos y programas de concientización.
Estas medidas buscan fortalecer continuamente su desempeño ambiental y responder a los desafíos que representa el crecimiento urbano.
Durante 2026, Ciudad Cayalá recibió importantes reconocimientos por sus iniciativas relacionadas con el medioambiente.
Entre ellos destaca el primer lugar en la categoría Medio Ambiente de los Premios AmCham Guatemala.
Asimismo, obtuvo el segundo lugar en la categoría ESG de los Premios CLICC, gracias a su iniciativa "Creamos comunidades sostenibles".
A estos reconocimientos se suma una distinción en los Taiwan Circular Economy Awards, relacionada con su compromiso con la economía circular y el diseño de espacios amigables con el planeta.
Iniciativas de responsabilidad social
Además de sus proyectos ambientales, Ciudad Cayalá impulsa acciones orientadas a fortalecer su responsabilidad social y el apoyo a diferentes sectores de la población.
Entre estas iniciativas se encuentra Fundación Eco Social, así como su alianza con la Red de Empresarios Indígenas.
También destaca el programa Échame una Pata, que forma parte de las acciones mediante las cuales el proyecto busca ampliar su compromiso con las personas, las comunidades y el entorno.
Según la información institucional, estas iniciativas complementan su visión de sostenibilidad, entendida como un proceso permanente de transformación y mejora.
El objetivo es continuar desarrollando una ciudad que responda a las necesidades actuales y futuras, mediante decisiones relacionadas con la protección ambiental y el bienestar social.
Arena Gallo y nuevos proyectos para Ciudad Cayalá
Como parte de su aniversario, Ciudad Cayalá también dio a conocer los proyectos que marcarán una nueva etapa de inversión y crecimiento.
Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la nueva Arena Gallo, un proyecto que forma parte de la ampliación de su oferta de entretenimiento.
También se contempla la expansión de Ávalos de Cayalá, así como el fortalecimiento de la propuesta hotelera del complejo.
Dentro de estos planes destaca el desarrollo del nuevo Marriott Guatemala City Cayalá, que complementará la presencia del AC Hotel.
Estas inversiones buscan ampliar las oportunidades para atraer visitantes, impulsar nuevas actividades comerciales y fortalecer el turismo.
La propuesta hotelera, gastronómica, corporativa y de entretenimiento también pretende contribuir a la proyección de Guatemala ante visitantes internacionales.
Con estos desarrollos, Ciudad Cayalá busca continuar diversificando su oferta y consolidarse como un destino para vivir, trabajar, invertir y disfrutar.
Héctor Leal destaca el crecimiento de Ciudad Cayalá
Durante la conmemoración de los 15 años, el ingeniero Héctor Leal, CEO de Grupo Cayalá, destacó la visión que permitió desarrollar el proyecto y su importancia para Guatemala.
"Ciudad Cayalá demuestra que en Guatemala tenemos la capacidad de concebir, desarrollar y ejecutar proyectos de clase mundial. Hace 15 años comenzamos con una visión que trascendía la construcción de edificios: queríamos crear una ciudad, un lugar donde las personas pudieran vivir, trabajar, emprender, invertir y disfrutar", expresó.
El ejecutivo también resaltó que el crecimiento del proyecto representa un compromiso para continuar desarrollando espacios de manera responsable.
"Hoy esa visión es una realidad que nos llena de orgullo y que nos compromete a seguir creciendo con responsabilidad. Nuestro mayor reto es demostrar que el desarrollo y la sostenibilidad pueden avanzar juntos, y que Guatemala tiene mucho que aportar a la región", añadió.
Sus declaraciones forman parte del mensaje institucional con el que Grupo Cayalá conmemora los primeros 15 años del proyecto.
¿Qué viene para Ciudad Cayalá en los próximos años?
Con la mirada puesta en los próximos 15 años, Grupo Cayalá proyecta continuar ampliando su oferta residencial, comercial, hotelera y de entretenimiento.
La empresa también busca atraer nuevas inversiones y fortalecer su compromiso ambiental mediante el desarrollo de espacios que respondan a las necesidades de las futuras generaciones.
La planificación, la inversión y la sostenibilidad forman parte de los ejes que orientarán esta nueva etapa.
Además, el proyecto pretende continuar generando oportunidades para empresas, emprendedores, residentes y visitantes.
La celebración de su 15 aniversario representa, según Grupo Cayalá, una oportunidad para reconocer el crecimiento alcanzado y reafirmar su visión de largo plazo.
Con casi un millón de metros cuadrados construidos, miles de familias residentes y millones de visitantes cada año, Ciudad Cayalá inicia una nueva etapa enfocada en ampliar sus servicios, fortalecer su infraestructura y continuar posicionando a Guatemala como un destino de inversión, turismo y desarrollo urbano.