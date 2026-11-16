El Papa León XIV protagonizó un momento inesperado durante su visita a Perú, luego de recibir un golpe accidental en el rostro provocado por un rosario que fue lanzado por uno de los fieles que se encontraban entre la multitud. El incidente ocurrió mientras el pontífice recorría un sector de Lima a bordo del papamóvil.
El hecho llamó la atención de quienes seguían el recorrido y, posteriormente, de los usuarios de redes sociales, donde comenzaron a compartirse fotografías y videos del momento en que el objeto alcanzó al líder religioso. De acuerdo con las imágenes difundidas por medios internacionales, el objeto impactó en el rostro del pontífice, específicamente cerca del ojo, mientras saludaba a las personas que se encontraban detrás de las vallas de seguridad.
El video difundido en redes sociales permitieron identificar que se trataba de un rosario o decenario, un objeto religioso que habría sido lanzado por uno de los asistentes con la intención de hacerlo llegar al papa. El incidente ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026, durante el recorrido que realizó el pontífice en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima, Perú.
Tras recibir el impacto, el Papa León XIV hizo una mueca de molestia y rápidamente se llevó la mano al rostro, a la altura del ojo. Sin embargo, el momento no pasó a mayores y el líder de la Iglesia católica continuó saludando a los fieles desde el papamóvil.
Más de la visita del Papa León XIV
El episodio tampoco interrumpió el desarrollo de las actividades religiosas que estaban programadas para esa jornada. La misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas representó uno de los encuentros más importantes de la última jornada de su visita apostólica a Perú, país con el que mantiene un vínculo especial por los años que vivió allí antes de convertirse en pontífice.
El momento en que el rosario golpeó accidentalmente al Papa León XIV comenzó a generar reacciones en plataformas digitales.
Las imágenes despertaron comentarios entre los usuarios, especialmente por la inesperada reacción del pontífice y la manera en que continuó con su recorrido.