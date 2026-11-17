Un ataque armado contra la conductora de un automóvil se registró en horas de la mañana de este martes, 17 de noviembre, en el anillo Periférico y 22 calle, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El caso se encuentra bajo investigación.
Por medio de un comunicado, el Ministerio Público (MP) confirmó que la persona agredida es fiscal de asuntos electorales en esa institución y se movilizaba hacia su trabajo cuando ocurrieron los hechos.
El ente investigador indicó que la información preliminar recabada sobre el incidente detalla que hombres que viajaban en una motocicleta interceptaron el vehículo de la trabajadora y le dispararon.
La víctima fue alcanzada por las balas y resultó herida, por lo que fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial.
El MP detalló que la fiscal se encuentra recibiendo atención médica y que su estado es estable.
MP abre investigación
El Ministerio Público calificó como un "hecho grave" el atentado que afectó a la fiscal. Consideró que se trata de una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector justicia.
"La respuesta del Ministerio Público será proporcional a esa gravedad: se está realizando la investigación correspondiente para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables", señaló.
También mencionó que mantiene una postura clara, enfocada en que la entidad no se dejará intimidar, pues ningún acto de violencia detendrá ni afectará la labor de persecución penal.
Finalmente, la Fiscalía detalló que, en coordinación con la Policía Nacional Civil y aliados estratégicos, se están tomando medidas de seguridad para proteger y revisar protocolos de resguardo del personal de la entidad a nivel nacional.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7