Aunque actualmente disfruta de una nueva etapa de su carrera futbolística al otro lado del Atlántico, Antoine Griezmann continúa muy pendiente de lo que sucede en el fútbol europeo. El delantero francés, que milita en el Orlando City, sigue de cerca la actualidad de su antiguo equipo, el Atlético de Madrid, y no pierde detalle de sus encuentros. Su vínculo con el conjunto rojiblanco permanece intacto, como quedó demostrado recientemente con su atención a los acontecimientos que rodearon el partido frente al Barcelona y el homenaje que recibió Giuliano Simeone.
En medio de la actualidad futbolística, Griezmann también se pronunció sobre el retiro internacional de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. El francés no ocultó su tristeza por la decisión del delantero portugués, a quien considera una de las figuras más importantes de la historia del fútbol. "¿Sobre el retiro de Cristiano Ronaldo? Es una leyenda absoluta, una máquina en lo que se refiere a trabajar, marcar goles y ganar. Realmente disfruté jugar contra él", expresó el atacante.
Griezmann llena de elogios a Cristiano Ronaldo
Durante años, ambos futbolistas coincidieron en los terrenos de juego, protagonizando enfrentamientos de alto nivel en las competiciones europeas. Para el francés, la salida de Cristiano representa el final de una etapa extraordinaria para el combinado portugués, que pierde a un referente dentro y fuera del campo. "La verdad es que lo que ha hecho por Portugal es histórico. Será muy difícil reemplazarlo", indicó el actual jugador del Orlando City de la Major League Soccer.
La trayectoria internacional de Cristiano Ronaldo deja cifras históricas: 146 goles en 234 partidos, después de más de dos décadas representando a su país. Su despedida marca el cierre de un capítulo inolvidable para el fútbol portugués.
Por su parte, Griezmann también conoce lo que significa decir adiós a una selección nacional. El francés anunció su retiro internacional el 30 de septiembre de 2024, a los 33 años, después de una carrera en la que fue protagonista de importantes éxitos, incluido el título mundial conseguido por Francia en 2018.