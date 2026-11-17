La muerte de Kurt Cobain me dejó en un estado de horfandad brutal. Para el final de 1994 muy poco había que rescatar del grunge. Como que había que cambiar aires y ciertamente cambiaron. Recuerdo un reportaje de MTV News que hablaba de la resurrección del rock británico liderado por una banda de hermanos de Manchester con cierta actitud arrogante, ruidosos de la clase trabajadora y descendientes de migrantes irlandeses. Sus giras en el Reino Unidos eran un éxito masivo.
La nota anunciaba una gira de Oasis por EEUU, y resaltaban, que se había vendido en su totalidad. Entrevistas desafiantes con el clásico filo y sarcástico humor británico; magnetismo total. Reconozco que no había escuchado ninguna de sus canciones. Terminé de ver el reportaje y a la mañana siguiente un video en blanco y negro con un payaso poniendo un disco daba inicio a Wonderwall. Liam cantando en una silla de barbero, payasos y malabaristas y dos músicos tocando chelos con cerruchos. Quedé hipnotizado y enganchado con Oasis. La duda se sembró: You Are My Wonderwall. ¿Qué significaba eso?
Como era de esperarse la fórmula en las radios nacionales, a principios del 1996, Wonderwall sonaba por todas partes. Yo escuchaba por aquel año a Don Otto Soberanis en Atmósfera 96.1 concepto que creó luego que fuera defrenestrado de la MetroEstereo 102.9. La ponían en cada turno.
Luego vinieron más sencillos, Don’t Look Back In Anger y Champagne Supernova. Los videos eran fantásticos y los Gallagher en todo su esplendor. MT2 tenía en su rotación otras canciones como Roll With It, Hello y Some Might Say y una balada bella que me perdí en ella: Live Forever. En aquella época no consumía CD’s así que fui a la sexta avenida a buscar el casette y lo encontré. Respiré aliviado que era Sony de Costa Rica porque detestaba el sonido de Dideca.
Noel también cantaba y su voz era mejor que la de Liam. Dinámica de la banda supuse. Busqué el Definitely Maybe por todas partes y nada. Tuve que ahorrar para comprar el CD en el Duende. Tuve que prestar un discman. Rock And Roll Star era un torbellino. Supersonic me encantó. Cigarrettes & Alcohol y Slide Away eran los mega éxitos pero el disco es envolvente y con una gran adrenalina.
Ya estaba al día cuando aterrizó Be Here Now a principios de 1997. Era el más engasado de mi carrera en la universidad con oasis y el único al que le gustaba tanto. A la mayoría no les llamaba la atención por su arrogancia. Le dieron más importancia a eso que a la música.
El video de D’You Know What I Mean. Fue el video official del lanzamiento. El disco fue masivo. Primer lugar en ventas en el Reino Unido y en EEUU así como en otras partes del mundo. La etiqueta de copias de los Beatles era el típico insulto que los hermanos lo tomaban como un halago. Fuera de algunas referencias en las letras, nunca le encontré algo que se asemejara un plagio o copia. La pura necedad de derribar al gigante y Oasis por el resto de los 90 y principios de los 2000 lo fueron. Be Here Now vino 2 semanas después, fui a comprarlo inmediatamente, lo mismo cuando salió The Masterplan ese CD es descomunal.
El cambio de banda
Al salir Paul "Bonehead" Arthurs en la guitarra, Alan White en la batería y Paul McGuigan en el bajo, el sonido de Oasis se desmejoró. Cambiaron la potencia y estridencia por un sonido más básico. Cuando publicaron Standing In The Shoulder Of Giants y su canción Go Let It Out, me desencantaron. Al disco no le fue bien pero Oasis seguía muy cómodo con tres discos anteriores monstruosos.
Con Heathen Chemestry la cosa cambió. Canciones mejor producidas. Stop Crying Your Heart Out y Little By Little fueron grandes éxitos pero pare de contar; las demás canciones ni sonaron. Se percibía cierto hartazgo entre los hermanos. Los escándalos y peleas que antes eran parte de la dinámica para este momento, hartaban ya.
Cuando supe que Oasis había termiando sentí cierto alivio. Basta ya de tanto escándalo, se volvió aburrido todo el teatro.
No veas el pasado con rencor
El anuncio del regreso de Oasis lo celebré. Esta cocinando cuando el anuncio de los hermanos se publicaba con una foto de ambos con gira mundial incluida. Era de esperarse que harían un documental de eso. Casi 15 años fuera de circulación, no es cualquier cifra.
Don’t Look Back In Anger es un documental nostálgico que retrata porqué Oasis es aún vital en la escena mundial y que no se olvidado nada. Son una banda de estadio que llena lo que se le ponga enfrente. Con desfile de Generación X, Y, Z, Millenialls y Centenials reunidos y gritando a todo pulmón: "You Are My WonderWall".
Es fantástico ver que los hermanos limaron sus asperezas y que hayan encontrado paz y respeto el uno con el otro así como el aporte que cada uno de los integrantes hicieron a la banda a lo largo de los años. Incluso, si no sacan otro disco y solo hacen giras mundiales la emoción que despierta irlos a ver es grande.
Es imposible no sentarse y recordar quién eras y dónde estabas cuando sonaba WonderWall, What’s The Story Morning Glory, All Around The World, Stand By Me, Don’t Go Away o Talk Tonight.
Ya lo podés disfrutar en Disney.