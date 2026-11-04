 Tony: El Nacimiento del Sibarita y su Impacto Cultural
Farándula

Tony: El nacimiento del sibarita

Prime Video estrenó la biopic del sibarita número uno, incluso después de muerto, del chef estadounidense Anthony Bourdain. Hacemos un viaje a sus 19 años para ser parte de las aventuras de aquel jovenzuelo inmaduro que necesitaba una buena “patada en el trasero”, para madurar.

  • 16:06, Nov 04 2026
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Tony, Prime Video
Tony / FOTO: Prime Video
Allan Martínez
Columna de cine
Allan Martínez Destacada

Periodista de rock y de cine por vocación. Su versatilidad en las letras le ha permitido escribir sobre economía, deporte, crónicas de conciertos, procesos judiciales y política en diversos medios impresos y digitales.

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El gran chef Anthony Bourdain recorrió el mundo para conocer las costumbres culinarias de las gastronomías más variadas. Su aporte fue más allá de un panfleto de viaje o una carta de menú cualquiera. Fue a la médula de la sociedad para conocer por qué la gente cocina, cómo lo hace y qué quiere expresar. Entendió y escuchó a la persona, al cocinero que le explicaba cuál es el sentimiento que hay en cada sazón, lo vital que es conocer la historia de un platillo y la sencillez de sus ingredientes para llegar a la complejidad del producto final. Huyó de la opulencia de las estrellas michelín y se sentó en pisos de tierra para compartir las historias de la gente mientras se pasaban el pan y conectar con el pasado para conciliar con el futuro. Ése fue Bourdain.

Después de ver su documental en HBO: El Correcaminos, una película sobre Anthony Bourdain, que nos dejó un hoyo en el alma, todos los que fuimos sus fanáticos en algún momento queríamos una historia más enriquecedora sobre los inicios del gran Sibarita.

Y apareció. Con la moda de los biopics en Hollywood, no fue sorpresa saber que pronto aparecería algo así con un personaje como tan enorme como Bourdain pues tuvo un gran impactó la cultura popular en su momento y aún lo es hoy.

Tony nos muestra al juvenil aprendiz de escritor con labia potente para salir en caballo blanco de cualquier situación y que "busca a gritos". Este jovenzuelo, miente, presume y es arrogante y está a nada que la vida le de una buena patada en el "trasero" para espabilarse.

Tony o Anthony de 19 años (interpretado por Dominic Sessa que estuvo brillante en The Holdovers) quiere ser escritor. Se sabe las palabras perfectas para engrasar relaciones y conseguir lo que quiere. Con las calenturas juveniles como brújula y el deseo de ser escritor como único talento nato Tony se embarca a lo desconocido en busca de la chica que conoce en un bar.

Una trama juvenil

La película se disfruta. Tony conoce en un bar a Nancy (Emilia Jones quien aparece en CODA), la chica de sus sueños y luego del golpe de rayo que significó conocerla la persigue para conquistarla y ya que cuenta con el dulce néctar de la labia propia de un escritor en ciernes solo es cuestión de tiempo para que caiga rendida.

Hasta aquí todo predecible pero las cosas no salen como Tony espera pues pierde la cordura luego que encuentra a Nancy en los brazos de alguien más

.

Entra a un restaurante, come y se emborracha y luego de violentar a la camarera, lo invitan a golpes a salir del recinto. Tony se encuentra al otro día sin dinero, con un ojo morado y en la hamaca de una casa cerca de la playa. Al no tener dinero pide trabajo al dueño de la casa que es Chef de un restaurante interpretado por un simpático Antonio Banderas.

Tony acepta trabajar como lavaplatos mientras conoce el ecosistema que es una cocina llena de pintorescos cocineros. Tony conoce a Sal un delincuente juvenil cuya especialidad es preparar los platos de ostiones además de ingerir y vender drogas.

Así nos vamos por el despertar de cierta fascinación que hay en el día a día de una cocina, sus platillos, especialidades y lo que significa para una comunidad un restaurante.

La comida como identidad

Tony no es una película que tiene moralejas sobre elecciones de la vida. Tampoco hay lecciones valiosas o iluminaciones de último momento que te puedan inspirar o incluso la frase facilona que incluyen en una agenda anual. Se trata de alguien que encuentra su camino en el lugar menos indicado en las condiciones más extrañas; eso es lo inspirador.

Entonces somos testigos de lo valioso que son las costumbres y su cultura gastronómica para una comunidad y como todo ello, puede inspirar porque lo hace, ¡maldita sea! Hay escenas que tienen mucho significado, al menos para mí que fue esperar la llegada de las lubinas rayadas a la playa. Para la gente del pueblo ése fenómeno de la naturaleza era como la bendición de inicio de verano a los habitantes de Cape Cod y como ese suceso les dio una identidad generacional.

The Departed: A 20 años de Los Infiltrados

El gran director de directores Martin Scorsese nos presentó otra obra maestra de las películas sobre mafias mezclada con rocanrol, suspenso y crimen, lo que le valió el reconocimiento de la academia, crítica especializada y éxito comercial.

El personaje de Banderas "Chef" relata cómo era esa espera y lo que hacían en la playa los vecinos esa noche pero que poco a poco se perdió. Esta fue una de las grandes revelaciones que conmovieron a Tony.

La película nos muestra esa convivencia, la unidad y sobre todo la cultura alrededor de la comida. Esto se adhirió a la personalidad del sibarita Bourdain y se puede apreciar en cada uno de los programas de produjo después de abandonar el mundo restaurantero de Nueva York, harto ya de la explotación, horas largas y el trato casi inhumano en las cocinas donde habitó.

Vale la pena verla. Nos abre los ojos a otras realidades, otros mundos, costumbres y realidades. Las ciudades pueden ser tan ruidosas y asfixiantes. De pronto podemos enfrentarnos al aire puro, la salina que escapa del mar, la arena y la comida que son grandes catalizadores que abren las puertas de par en par en nuestro cerebro y aviva otros sentidos que no habíamos advertido. Nos inspira a vivir otra vida, una que no teníamos programada; a edificarnos.

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