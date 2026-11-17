La Sala Primera de Apelaciones recibió este martes, 17 de noviembre, un recurso de oposición interpuesto por los abogados defensores del exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, quien es señalado dentro del caso Zolic.
La acción busca que se revise la resolución del juez Víctor Cruz, que declaró una ampliación de seis meses para la prisión preventiva de Campo. Este fallo fue emitido recientemente, antes de que el juzgador tomara su período de vacaciones, por lo que quedó pendiente de finalizar la etapa intermedia.
El caso
El caso Zolic fue presentado en octubre de 2019 por el MP. Está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción.
Se relaciona con supuestas irregularidades ocurridas entre los años 2014 y 2015 en la Zona Libre de Industria y Comercio.
Supuestamente un grupo de personas creó una entidad con el propósito de que se le adjudicaran contratos para la prestación de servicios.
"Se simuló la prestación de los mismos para facilitar la defraudación del patrimonio de Zolic por un monto de Q219 mil 776", detalla un informe del MP.
Al exfiscal Campo se le señala de incurrir en supuestas anomalías al desarrollar la investigación de este caso.