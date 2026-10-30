 UE reitera que detención del exfiscal Stuardo Campo es arbitraria
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UE reitera que detención del exfiscal Stuardo Campo es arbitraria

La Unión Europea reafirmó que las autoridades deben garantizar sus derechos conforme a los estándares nacionales e internacionales.

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exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, Foto UE
exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo / FOTO: Foto UE
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La Unión Europea (UE) reiteró que la detención del ex-fiscal contra la corrupción Stuardo Campo es arbitraria y ha sido marcada por el retraso de audiencias, atentando contra el debido proceso y su defensa.

Ante ello, la Unión Europea reafirmó que las autoridades deben garantizar sus derechos conforme a los estándares nacionales e internacionales.

Campo, quien dirigió la Fiscalía contra la Corrupción entre 2016 y 2021 y posteriormente lideró la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, fue destituido por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia.

El exfiscal fue detenido en mayo y diciembre de 2023, y aunque en julio de 2025 fue absuelto de uno de los casos, continúa en prisión preventiva por otros dos procesos bajo reserva judicial y constantes suspensiones de audiencias que han extendido su reclusión por más de dos años.

En julio pasado la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente anuló una sentencia que absolvió al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, así como a los exauxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Faustino Pérez, dentro del proceso penal relacionado con el caso denominado Alfa Siete.

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Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7*

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