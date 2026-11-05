Trágica muerte de la bebé de Luis Ernesto Franco

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras conocerse la muerte de la hija del actor Luis Ernesto Franco y la modelo Roza Franco, quienes compartieron públicamente la dolorosa noticia a través de sus redes sociales. La pequeña, a quien llamaron Leila, falleció cuando tenía 23 semanas de gestación, luego de enfrentar complicaciones relacionadas con una condición médica conocida como hidropesía fetal.
La noticia fue compartida el miércoles 4 de noviembre, cuando Roza publicó un emotivo mensaje en Instagram para contar el difícil proceso que vivió junto a su familia. Cabe destacar que, según explicó, el fallecimiento ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre.
En su publicación, Roza Franco relató que los médicos diagnosticaron hidropesía fetal a su hija cuando tenía 20 semanas de embarazo. El pronóstico inicial fue desalentador, pues los especialistas les advirtieron que la pequeña tenía pocas posibilidades de sobrevivir.
Ante el diagnóstico, la pareja decidió buscar una segunda opinión médica y viajó a Texas, Estados Unidos, para realizar nuevos estudios. Durante ese proceso, Roza explicó que tuvo la oportunidad de compartir dos semanas más con su hija antes de que falleciera en su vientre.
Más de la bebé de Luis Ernesto Franco
Finalmente, a las 23 semanas de gestación dio a luz a Leila. La modelo contó que pudo sostener a su bebé en brazos y despedirse de ella. Hay que destacar que, su esposo y su primer hijo, Leo, también estuvieron presentes durante el parto.
Por su parte, el actor mexicano compartió unas palabras para expresar su amor y admiración hacia Roza, destacando la fortaleza que ha demostrado durante este difícil momento. En su mensaje aseguró que, aunque atraviesan una tormenta dolorosa, encontrarán la manera de salir adelante juntos y con fe.
La publicación recibió numerosas muestras de solidaridad de seguidores y figuras del espectáculo, entre ellas las actrices Ludwika Paleta y Adriana Luvier, así como la cantante Dulce María. La hidropesía fetal es una condición médica grave que provoca una acumulación anormal de líquido en al menos dos zonas del cuerpo del bebé. Puede afectar áreas como la piel, el abdomen, los pulmones y el espacio que rodea el corazón.