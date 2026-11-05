Luces Campero 2026: Fecha y Lugar para Iluminar Guatemala

La magia de la Navidad ya tiene fecha en Guatemala. Las tradicionales Luces Campero iluminarán el cielo capitalino el próximo 13 de diciembre, en el Campo de Marte. Cabe destacar que, el anuncio despertó la emoción de quienes esperan cada año este espectáculo.
La noticia fue compartida a través de la página oficial de Facebook de Pollo Campero, donde se dieron a conocer las fechas de las presentaciones que la marca realizará en diferentes puntos del país durante noviembre y diciembre. De acuerdo con la publicación, la Ciudad de Guatemala será el escenario del espectáculo principal el domingo 13 de diciembre, cuando miles de guatemaltecos podrán reunirse para disfrutar de una noche llena de luces y ambiente navideño.
Además de la fecha anunciada para la capital, Pollo Campero confirmó que el espectáculo llegará a otras dos ciudades del país. Estas son las fechas que los guatemaltecos deben tomar en cuenta:
Xela: 21 de noviembre.
Chiquimula: 28 de noviembre.
Ciudad de Guatemala: 13 de diciembre, en el Campo de Marte.
De esta manera, la actividad recorrerá distintos puntos del territorio nacional para compartir con las familias la experiencia de uno de los espectáculos más esperados de la temporada.
Más de las Luces Campero
Cabe recordar que las Luces Campero se han convertido en una tradición para los guatemaltecos. Año con año, familias y grupos de amigos esperan este espectáculo de fuegos artificiales que llena de color el cielo y marca uno de los momentos más representativos de las celebraciones de fin de año.
Para muchas personas, asistir a las Luces Campero es una actividad que forma parte de sus recuerdos navideños.
La emoción de reunirse, compartir y observar el espectáculo se ha transmitido entre generaciones, convirtiendo esta celebración en una de las más esperadas del calendario de actividades de diciembre. Aunque Pollo Campero ya confirmó la fecha y el lugar para la presentación en la Ciudad de Guatemala, todavía no se han brindado más detalles sobre el horario, las actividades familiares, los artistas invitados o la logística del evento.