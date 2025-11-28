 Historia de las Luces Campero y la Noche de los Deseos
¿Cómo empezaron las Luces Campero y por qué es la noche de los deseos?

Una noche donde grandes y pequeños no solo acuden a ver luces en el cielo, sino a vivir un momento de conexión emocional.

Luces Campero,
Luces Campero / FOTO:

Cada fin de año, miles de guatemaltecos levantan la mirada al cielo para disfrutar uno de los espectáculos más emotivos del año: Las Luces Campero, un evento que se ha convertido en sinónimo de unión familiar, esperanza y celebración.

Pero ¿Cómo nació esta tradición y por qué hoy se le conoce como La Noche de los Deseos?

Las Luces Campero comenzaron como una celebración del vigésimo aniversario de Pollo Campero en abril de 1989, pero en ese momento no se realizó durante la época navideña.

Fue hasta 1990 que el evento se repitió durante las fiestas de fin de año, convirtiéndose así en una tradición que marca el inicio de la temporada navideña para muchos guatemaltecos  

Así fue como la empresa organizó por primera vez un show de fuegos artificiales totalmente gratuito, pensado no solo como entretenimiento, sino como una manera de compartir alegría, reforzar el espíritu navideño y celebrar la tradición familiar que caracteriza al país.

Con el paso del tiempo, Luces Campero, este evento masivo, comenzó a atraer multitudes en distintas lugares de Guatemala.

¿Cómo nació el concepto mágico: "La Noche de los Deseos"?

A medida que la tradición creció, también lo hizo su significado. Grandes y pequeños no solo acudían a ver luces en el cielo, sino a vivir un momento de conexión emocional: era una pausa en la rutina, un instante para abrazar, recordar, agradecer y soñar.

De esa experiencia colectiva surgió el nombre "La Noche de los Deseos", inspirado en la costumbre de que muchas personas, al ver el cielo iluminarse, pedían un deseo o hacían una intención especial para el año que estaba por comenzar.

Con el tiempo, este concepto tomó fuerza por tres razones:

  • 1. Simbolismo emocional

Las luces que se elevan y explotan en el cielo representan esperanza, nuevos comienzos y unión. Cada destello es una metáfora de los sueños que cada familia guarda en su corazón.

  • 2. Una tradición que invita a soñar

Muchos guatemaltecos comenzaron a asistir al evento con la idea de pedir un deseo personal: salud, trabajo, paz, reconciliación o simplemente un año mejor. La marca abrazó esta tradición espontánea y la convirtió en parte de la esencia del espectáculo.

  • 3. Un momento compartido en comunidad

La Noche de los Deseos se transformó en un ritual social: un espacio donde miles de personas, en diferentes puntos del país, miraban el cielo al mismo tiempo, compartiendo un mismo sentimiento de ilusión.

Luces Campero - Facebook

Un recuerdo que perdura

Hoy, Las Luces Campero son mucho más que un show de fuegos artificiales. Son un evento esperado por familias enteras, un símbolo de la Navidad guatemalteca y un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, la esperanza sigue iluminando nuestro cielo.

A través de los años, esta tradición ha demostrado que los recuerdos más valiosos se construyen en momentos simples: una noche al aire libre, abrazos apretados, manos entrelazadas y un cielo encendido que invita a soñar.

