 Frío intenso: Temperaturas bajo cero en algunas localidades
Nacionales

Persiste el frío intenso con temperaturas bajo cero en algunas localidades

En el occidente del país se tuvo temperatura de -2.0 °C durante la madrugada. Las autoridades habilitaron más albergues.

Guantes-y-bufanda-para-el-frio-Foto-Pixabay.jpg,
FOTO:

Las bajas temperaturas se intensificaron a nivel nacional y este lunes, 2 de febrero, se presentaron incluso cifras bajo cero en diferentes regiones, principalmente en el occidente. Las autoridades han reiterado las recomendaciones a la población para abrigarse adecuadamente, en especial a los niños y personas mayores.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el país se encuentra bajo los efectos de un frente frío y estos son los datos de las temperaturas mínimas más significativas reportadas por diferentes estaciones esta madrugada:

  • Los Altos, Quetzaltenango: -2.0 °C
  • Labor Ovalle, Quetzaltenango: -0.6 °C
  • San Pedro Necta, Huehuetenango: -0.2 °C
  • Suiza Contenta, Sacatepéquez: 1.0 °C
  • Todos Santos, Huehuetenango: 1.0 °C
  • Efa San Marcos, San Marcos: 1.4 °C

El ente científico explicó que persiste la influencia de alta presión en el país, por lo que se prevé que continúe esa masa de aire frío impactando en el país generando las bajas temperaturas diurnas en gran parte del país y la sensación térmica de frío sensible.

"Se tendrá frío en la noche y madrugada a nivel nacional, descenso de temperatura en Occidente, Altiplano Central Franja Transversal del Norte y algunas zonas de Valles de Oriente. Posibles heladas meteorológicas en occidente, con 0 °C o menos), explicó.

Asimismo, se prevé que sobre Bocacosta y el Pacífico se tenga ambiente cálido. Además de viento norte fuerte de entre 35 a 45 km/h en el Altiplano Central y Valles de Oriente.

Para horas de la tarde se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica de carácter local en Bocacosta y que haya un descenso significativo en temperatura diurna del norte al centro del país. La sensación térmica a frío será "muy sensible", enfatizó el Insivumeh.

Habilitan más albergues

Las autoridades dan respuesta a la población con más medidas que permitan salvaguardar sus vidas y su estado de salud tomando en cuenta el impacto de las bajas temperaturas. En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció este lunes, 2 de febrero, que se habilitaron más albergues.

Anteriormente se contaba con cinco albergues ubicados en: Huehuetenango, Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán y en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Y ahora se habilitaron los centros de Cobán y Tactic, en Alta Verapaz; y uno en Chimaltenango.

Hasta el momento, se han registrado 174 emergencias en el territorio nacional durante la temporada de descenso de temperaturas, las cuales han afectado a 11 mil 718 personas.

bajas temperaturas

