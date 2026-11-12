 Adriana Ruano clasifica a Juegos Olímpicos Los Angeles 2028
Deportes

Adriana Ruano, primera clasificada de Guatemala a Juegos Olímpicos 2028

La campeona olímpica de París 2024 logró medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro que se desarrolla en Doha, Catar, y selló boleto a Los Ángeles 2028.

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Adriana Ruano es subcampeona mundial 2026 y clasifica a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028
Adriana Ruano es subcampeona mundial 2026 y clasifica a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 / FOTO: COG
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La campeona olímpica guatemalteca, Adriana Ruano, ganó la medalla de plata este jueves en el Campeonato Mundial de Tiro que se desarrolla en Doha, Catar. Además, aseguró plaza olímpica para el país en la modalidad de foso. Es de recordar que los Juegos Olímpicos 2028 serán entre el 14 y el 30 de julio en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Adriana Ruano es la primera atleta que le da a Guatemala una plaza olímpica para la justa que organiza la ciudad de Los Ángeles.

Ruano tiró 26 en la final para quedarse con la presea de plata y el subcampeonato del mundo, mientras que el oro fue para la italiana Jessica Rossi, con 27. El bronce lo ganó Daria Semianova (atleta independiente), con 19. Las tres consiguieron plazas país para los Juegos Olímpico de Los Ángeles 2028 en tiro con armas de caza.

¡Belleza! Adriana Ruano comparte espectacular fotografía

Junto a la imagen, la única atleta con oro olímpico dejó un texto que genera inquietud entre sus seguidores.

Camino de Adriana Ruano a la medalla de plata

En la ronda de clasificación, Adriana logró puntaje de 117 y disputó un shoot of para definir posiciones con la italiana Erica Sessa y la checa Zina Hrdlickova. En el evento participaron 77 atletas del mundo y solo 8 disputaron la final.

Adriana, con temple y decisión, enfrentó el duelo por las medallas tras completar rondas de 25, 23, 23, 23 y 23; en la final, solo un acierto la alejó del oro. Su determinación y entereza la llevaron a otro éxito deportivo, con este subcampeonato mundial de foso.

También participó en el Mundial Jean Pierre Brol por Guatemala, el medallista olímpico de bronce finalizó la fase de clasificación con un total de 113 y se quedó sin final de foso en Doha.

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Adriana Ruano subcampeona del Mundial de Tiro 2026 - COG

Más sobre los Juegos Olímpicos 2028

Los próximos Juegos Olímpicos se llevarán a cabo entre el 14 y el 30 de julio de 2028 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Inicialmente, tras el retiro de Boston, Los Ángeles presentó su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2024.

Aunque se había planteado que la sede de esos Juegos fuera seleccionada el 13 de septiembre de 2017, durante la 130.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lima, pero el 31 de julio de 2017, Los Ángeles llegó a un acuerdo con el COI para retirar su candidatura y aceptar organizar los Juegos de 2028, permitiendo que París (una de las dos ciudades candidatas restantes) albergara el evento en 2024. El acuerdo tripartito (París-Los Ángeles-COI) fue ratificado en la sesión del COI en Perú.

Serán los terceros Juegos Olímpicos en Los Ángeles, tras los celebrados en 1932 y 1984, y la tercera ciudad (además de Londres y París) en acogerlos en tres ocasiones.

Los Ángeles 2028 recibe de París la bandera olímpica

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, recibió de Tomas Bach, la bandera olímpica.

*Información COG. 

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