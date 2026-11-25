Documentos judiciales recientemente filtrados han revelado con precisión la cuantiosa herencia que la aclamada actriz Hayden Panettiere dejó a su única hija, Kaya, de 11 años.
La fortuna asciende a una cifra superior a los 6 millones de dólares, un patrimonio que la menor está destinada a recibir como heredera universal de la recordada figura de producciones televisivas como Héroes y Nashville.
Hayden Panettiere no había establecido un testamento que especificara cómo deseaba que se distribuyeran sus bienes.
Esta ausencia de una voluntad expresa motivó a Wladimir Klitschko, padre de Kaya y actualmente su tutor provisional, a iniciar un proceso judicial.
Su objetivo fue solicitar la designación de una persona idónea para administrar el considerable patrimonio de su expareja, asegurando así el futuro financiero de su hija.
Los registros judiciales, ahora públicos, ofrecen un desglose detallado de los activos de Panettiere. Se revelaron bienes personales valorados en 5.208.519 dólares, a los que se suman propiedades inmobiliarias que alcanzan los 1.023.600 dólares.
La suma total de estos activos asciende a 6.232.119 dólares, confirmando la significativa herencia que espera a la joven Kaya.
Durante las etapas iniciales de las gestiones legales, Klitschko había manifestado una profunda preocupación ante la posibilidad de irregularidades en la gestión de los bienes de Hayden Panettiere.
El exboxeador expresó ante las autoridades judiciales su fundada sospecha de que individuos no vinculados directamente a la familia podrían haber sustraído artículos de valor de la residencia de la actriz, lo que añadió una capa de complejidad al proceso.
El trágico desenlace
Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto en un apartamento que había alquilado en Greenville, Carolina del Sur. En el momento de su deceso, la actriz se encontraba en compañía de su novio, Brian Hickerson.
Su partida prematura, a la edad de 36 años, conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento.
La oficina forense del condado de Greenville llevó a cabo una exhaustiva investigación y determinó en septiembre que la causa de su muerte fue el efecto tóxico de una combinación de psicofármacos.
Específicamente, se identificaron fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina en su organismo. La autopsia no reveló ningún signo de traumatismo físico, lo que llevó a clasificar su muerte como accidental.
A pesar de la conclusión del forense sobre la naturaleza accidental del fallecimiento, la investigación policial sobre el caso permaneció abierta.
Esta decisión se tomó debido a ciertas acciones y circunstancias que involucraban al cuñado y a la pareja de Hayden Panettiere, lo que generó interrogantes adicionales. Incluso, la Administración para el Control de Drogas (DEA) participó en las etapas iniciales de las averiguaciones, buscando esclarecer cualquier detalle relevante.
Según un informe policial detallado, publicado por el medio Page Six, fue Zach Hickerson quien la encontró sin vida en el apartamento. En ese momento, su hermano, Brian Hickerson, quien era la pareja de la actriz, se encontraba durmiendo en una de las habitaciones contiguas.