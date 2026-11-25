Arquímides Ordóñez, jugador estadounidense con raíces guatemaltecas, nuevamente es noticia al anunciarse que deja al F. C. Tulsa, un equipo de futbol de los Estados Unidos que juega en la USL Championship. De esta forma, el legionario chapín deberá buscar nuevas opciones, un nuevo horizonte.
Ordóñez fue pieza clave con el seleccionado de Guatemala Sub-20 durante el Premundial de Concacaf celebrado en Honduras en el 2022, donde logró aportar cosas fundamentales al equipo y de esta forma alcanzó a celebrar una histórica clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA juvenil que se celebraría originalmente en Indonesia, pero que finalmente fue en Argentina en 2023.
Desde aquel brillo impecable de Arquímides Ordóñez, su situación vino de más a menos. Prometía ser una de las joyas en Selección Nacional de Guatemala por su talento, destreza y capacidad goleadora, pero luego dimes y diretes en su entorno y una prolongada ausencia en el combinado mayor hizo que los guatemaltecos mostraran alguna resistencia hacia él.
El recorrido de Arquímides Ordóñez
El tiempo pasó. Y Arquímides lamentablemente no pudo hacer una carrera sólida en la "Bicolor", y le tocó que reforzar su nombre en el futbol de clubes. Tras pasar algún tiempo en academias estadounidenses, Arquímides logró pasar al Cincinnati de la Major League Soccer, y luego vino su salto internacional al ser fichado en el año 2024 en el equipo Östersunds F. K. de Suecia, aunque no fue en el máimo circuito de aquel país europeo.
Ese mismo año regresó al Cincinnati, y al siguiente, volvió a salir: su destino fue el Zimbru Chisinau de Moldavia, siempre en las ligas de ascenso.
Para el 2025, Arquímides Ordóñez regresó a Estados Unidos con el Loudoun United y Tulsa, equipos alejados del máximo circuito del futbol norteamericano.
En las últimas horas se anunció que Ordóñez dejaba al Tulsa y ahora su agente deberá buscar colocarlo en la élite del futbol para que el nacionalizado guatemalteco puede optar a otros aires y se reencuentre con el talentoso que enamoró e ilusionó a Guatemala en el 2022.