 Arquímides Ordoñez tiene minutos de acción con el Tulsa
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Arquímides Ordoñez tiene minutos de acción con el Tulsa F. C.

El jugador guatemalteco, que recibió el llamado a Selección, no apareció tras el recorte de jugadores que viajaría a Jamaica.

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Arquímides Ordoñez tuvo acción este sábado con el Tulsa
Arquímides Ordoñez tuvo acción este sábado con el Tulsa / FOTO: @FCTulsa
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El jugador Arquímides Ordoñez, para sorpresa de los aficionados a la Selección Nacional de Guatemala, fue convocado por su club, el Tulsa F. C., para visitar al Brooklyn este sábado 19 de septiembre, donde logró ingresar al minuto 69 y jugar los últimos 21 minutos de tiempo oficial.  

Arquímides Ordoñez apareció en el listado de convocados brindado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena para los trabajos previos a la participación de la "Bicolor" en la Nations League 2026-2027, listado que tuvo varias novedades como la primera convocatoria para el jugador de Municipal, César Archila, así como el retorno de Jorge Aparicio, además de, Stheven Robles, el único jugador llamado por Comunicaciones.

Días más tarde, se confirmaba por la prensa deportiva nacional que, Arquímides Ordoñez no vendría a la convocatoria de Tena debido a una lesión, y cuando Luis Fernando presentó el listado de los jugadores que viajarían a Jamaica, Ordoñez fue la gran ausencia.

Arquímides Ordoñez juega con el Tulsa

Días después de ese capítulo, el Tulsa F. C. convocó a Arquímides Ordoñez para el partido correspondiente a la fecha 25 de la United Soccer League (USL Championship), y este sábado 19 de septiembre, el seleccionado guatemalteco logró tener participación en el Maimonides Park luego de que su técnico le diera ingreso al minuto 69 por Logan Dorsey.

Ordoñez jugó un total de 21 minutos, donde su estadística fue esta: un disparo dentro del área rival, un tiro bloqueado, regates exitosos uno de tres y ocho toques.

El partido terminó 2-2 y el Tulsa el quinto lugar del grupo B de la USL Championship con un total de 37 puntos en 24 presentaciones.   

Con la participación de Arquímides Ordoñez con el Tulsa F. C. y la no participación con la "Bicolor" guatemalteca, se abre de nuevo el debate sobre si realmente el jugador desea o no ser parte de la Selección Nacional, tema que en el pasado siempre se le cuestionó al jugador nacido en nacido en Estados Unidos, pero con raíces guatemaltecas.

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