 Andros Townsend es atropellado en pleno calentamiento
Deportes

¡Impactante! Jugador inglés es atropellado en pleno calentamiento

Andros Townsend se encontraba en la etapa de calistenia cuando un vehículo lo atropelló. Imágenes sensibles.

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Jugador inglés es atropellado en pleno partido
Jugador inglés es atropellado en pleno partido / FOTO: Captura de video
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Este día, las redes sociales se llenaron con las imágenes perturbadoras del momento en el cual el jugador inglés Andros Townsend es atropellado por un vehículo modificado con rodillo dentro del engramillado del estadio donde se encontraba haciendo su etapa de calistenia. Las imágenes son impactantes y ya son noticia mundial. Lo bueno del caso, es que el exjugador del Tottenham y de la selección inglesa no tuvo una lesión de gravedad.

Durante la tercera fecha de la Liga de futbol de Tailandia -Thai Premier League-, el Pattani FC recibió al PT Prachuap Football Club en el Rainbow Stadium, también conocido como estadio de la provincia o del municipio de Pattani, y fue ahí donde ocurrió lo impensable.

Mientras los jugadores del equipo visitante realizaban su etapa de calentamiento, un joven que conducía un vehículo pequeño con rodillo, el cual se utiliza para darle mantenimiento al césped, se metió de forma imprudente a la zona donde los profesionales hacían su trabajo.

Sin poder controlar el vehículo, el hombre se dirigió directamente donde estaba el jugador Andros Townsend, quien quedó con las piernas por debajo del rodillo antes de que el mismo conductor y demás compañeros de equipo llegaran a su auxilio para mover el pesado vehículo.

La situación dejó, por el momento, con un dolor al jugador, el cual, según las imágenes de video, logró ponerse sobre sus pies, y posteriormente fue atendido por el cuerpo médico. 

Andros Townsend logró jugar algunos minutos

Tras el susto del atropellamiento, el jugador Andros Townsend se recuperó, salió a la banca y logró tener algunos minutos de juego.

Al final del partido, el equipo de Andros Townsend, el PT Prachuap Football Club venció en condición de visitante 0-3 al Pattani FC y se mantiene como sublíder del campeonato de futbol tailandés con un total de 6 puntos tras dos victorias y una derrota. 

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