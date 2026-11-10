 Casa Blanca nomina a Pedro Cabrera como embajador en Guatemala
Nacionales

Casa Blanca nomina a Pedro Cabrera como embajador en Guatemala

La nominación de Pedro Cabrera, deberá pasar primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente someterse a votación en el pleno.

Compartir:
Embajada de los Estados Unidos en Guatemala., Foto Archivo
Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. / FOTO: Foto Archivo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Casa Blanca envió al Senado estadounidense el listado de nominaciones y retiros, entre ellas incluye a Pedro Cabrera, de Florida, para ser nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Guatemala.

El anuncio forma parte de un paquete de designaciones diplomáticas y de seguridad remitidas al Senado para su evaluación y eventual confirmación. De ser aprobado por los legisladores estadounidenses, Cabrera asumiría la representación diplomática de Washington en Guatemala.

La nominación deberá pasar primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente someterse a votación en el pleno. Solo después de este proceso el candidato podría asumir oficialmente el cargo.

Representación diplomática en Guatemala

La embajada de Estados Unidos en Guatemala es considerada una de las representaciones diplomáticas clave en la región debido a la estrecha relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas como migración, seguridad, combate al narcotráfico, cooperación económica y fortalecimiento institucional.

Actualmente, la sede diplomática está a cargo de Jorgan Andrews, encargado de negocios, quien asumió en abril pasado, en sustitución de John Barrett, también encargado de negocios de la Embajada. 

Si el Senado confirma el nombramiento, Cabrera, él será el nuevo encargado de dirigir la misión diplomática estadounidense en Guatemala y de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambos países.

Juez practica exhibición personal a favor de la junta directiva del Congreso

La Junta Directiva indicó desconocer el origen de la solicitud de exhibición personal a favor de los diputados.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Casa Blanca nomina a Pedro Cabrera como embajador en Guatemalat
Nacionales

Casa Blanca nomina a Pedro Cabrera como embajador en Guatemala

09:13 PM, Nov 10
Congreso aprueba Ley de Cinet
Nacionales

Congreso aprueba Ley de Cine

09:49 PM, Nov 10
Guatemala autoriza importación de maíz sin aranceles ante desabastecimiento por la sequíat
Nacionales

Guatemala autoriza importación de maíz sin aranceles ante desabastecimiento por la sequía

08:34 PM, Nov 10
Juez practica exhibición personal a favor de la junta directiva del Congresot
Nacionales

Juez practica exhibición personal a favor de la junta directiva del Congreso

07:29 PM, Nov 10
¿Por qué Ebenezer con Johnny Depp no será el típico cuento navideño? t
Farándula

¿Por qué Ebenezer con Johnny Depp no será el típico cuento navideño?

02:56 PM, Nov 10

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolencia#liganacionalPNCSeguridadReal MadridAtaque armado65VueltaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar