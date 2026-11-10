Casa Blanca nomina a Pedro Cabrera como embajador en Guatemala

La Casa Blanca envió al Senado estadounidense el listado de nominaciones y retiros, entre ellas incluye a Pedro Cabrera, de Florida, para ser nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Guatemala.
El anuncio forma parte de un paquete de designaciones diplomáticas y de seguridad remitidas al Senado para su evaluación y eventual confirmación. De ser aprobado por los legisladores estadounidenses, Cabrera asumiría la representación diplomática de Washington en Guatemala.
La nominación deberá pasar primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente someterse a votación en el pleno. Solo después de este proceso el candidato podría asumir oficialmente el cargo.
Representación diplomática en Guatemala
La embajada de Estados Unidos en Guatemala es considerada una de las representaciones diplomáticas clave en la región debido a la estrecha relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas como migración, seguridad, combate al narcotráfico, cooperación económica y fortalecimiento institucional.
Actualmente, la sede diplomática está a cargo de Jorgan Andrews, encargado de negocios, quien asumió en abril pasado, en sustitución de John Barrett, también encargado de negocios de la Embajada.
Si el Senado confirma el nombramiento, Cabrera, él será el nuevo encargado de dirigir la misión diplomática estadounidense en Guatemala y de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambos países.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*