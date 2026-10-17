EE.UU. se pronuncia por crimen de Solórzano Foppa

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció tras el ataque armado en el Campo Marte de la zona 5, ocurrido este sábado 17 de octubre, en el que murió Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP).
"Estados Unidos condena el atroz asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. La libertad de expresión es un derecho fundamental y universal. Esperamos una investigación completa y transparente que permita esclarecer los hechos.", señaló la Embajada estadounidense.
El exembajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, señaló que los asesinos de Foppa fueron unos cobardes absolutos.
"Guatemala está trágicamente dando un paso atrás a aquel tiempo, cuando los cobardes usaban la violencia para mantener el control. Los responsables deben ser llevados ante la justicia. Nada menos que la justicia servirá.", manifestó.
El exjefe de la SAT fue asesinado junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, la mañana de este sábado 17 de octubre, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.
Tras una persecución en el bulevar San Isidro, zona 16 capturó a los dos sicarios acusados de cometer el crimen quienes fueron identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años, originarios de Sanahú, Alta Verapaz.
Los agentes además les incautaron un arma de fuego tipo carabina que llevaban oculta en una mochila de una aplicación de pedidos en línea.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*