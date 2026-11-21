Neymar Jr. volvió a demostrar que sus habilidades no se limitan al fútbol. El delantero brasileño se consagró campeón del torneo de póker 1-Day High Roller, disputado en la madrugada del sábado en la ciudad de São Paulo. El certamen, celebrado en el hotel WTC Sheraton, reunió un total de 121 inscripciones y terminó con el futbolista levantando el trofeo tras imponerse en una exigente mesa final. En el segundo lugar quedó Gil Cebola, amigo cercano del jugador, quien lo acompañó durante las últimas etapas de la competencia.
Luego de conseguir la victoria, Neymar expresó su alegría por alcanzar su primer título en este torneo y destacó la importancia que tiene el póker en su vida personal. El brasileño manifestó su deseo de repetir el éxito en futuras ediciones del Brazilian Series of Poker (BSOP), además de agradecer a las amistades y referentes que lo han acompañado en su aprendizaje. Como recompensa por su destacada participación, el exjugador del Barcelona recibió 380.000 reales brasileños, una cantidad equivalente a poco más de 63.000 dólares.
Neymar se enfoca en el próximo compromiso del Santos
Sin embargo, la celebración tuvo que ser breve, ya que el futbolista debía regresar a sus compromisos profesionales con el Santos. Después de la premiación, abandonó São Paulo y volvió a su residencia en la región de Baixada Santista durante la madrugada. Su reincorporación a los entrenamientos estaba prevista para las 11:00 horas en el centro deportivo Rei Pelé, donde el equipo prepara su próximo encuentro frente a Gremio, correspondiente a la recta final del Campeonato Brasileño. El compromiso representa una oportunidad importante para el conjunto paulista, que busca acercarse a los puestos de clasificación para la Copa Libertadores.
En cuanto a su rendimiento futbolístico, Neymar acumula 10 goles y ocho asistencias en 28 partidos durante la temporada, cifras que reflejan su influencia en el ataque del Santos. A lo largo de sus dos etapas con el club, registra 281 encuentros disputados, 157 anotaciones y 79 asistencias. De esta manera, el brasileño suma una nueva experiencia destacada fuera de los terrenos de juego y confirma su afición por el póker, una actividad que combina con su carrera deportiva. Ahora, su atención vuelve a centrarse en el fútbol, donde espera contribuir a los objetivos de su equipo en el cierre de la temporada.