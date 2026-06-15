Capturan a 17 personas en plan 'Semáforo Seguro'

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo este lunes, 15 de junio, una nueva jornada de diligencias en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento de las acciones de prevención de hechos delictivos. Las mismas se desarrollan en el marco del plan "Semáforo Seguro", el cual fue implementado recientemente por las autoridades en respuesta al alza de asaltos a mano armada.
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, dio a conocer que desde que se hizo el lanzamiento de esta operación, que es de carácter permanente, han sido capturadas 17 personas señaladas de varios delitos.
Entre otros resultados que han dejado estas acciones, el funcionario mencionó que 36 motocicletas han sido consignadas al determinarse que sus conductores no portaban la documentación correspondiente, circulaban con las placas tapadas o portaban las mismas en lugares no autorizadas, entre otros motivos.
Operativo preventivo
De acuerdo con la PNC, el Plan Semáforo Seguro busca prevenir los robos y asaltos contra los ciudadanos. Para ello, se implementaron controles policiales en semáforos y puntos estratégicos aleatorios.
Una de las áreas donde este lunes mantiene presencia el personal de la comisaría 14, Fuerzas Especiales y del Departamento de Tránsito de la PNC es la 14 avenida y calzada Roosevelt, zona 11 capitalina.
El subdirector General de Operaciones, Jacinto Quiché, indicó que se está a cargo de la planificación operativa se enfoca en detectar a las personas que se dedican a cometer delitos a bordo de motocicletas y vehículos.
"El objetivo es poder detectarlo y de esa manera neutralizarlo para ponerlo a disposición de los juzgados correspondientes", compartió el jefe policial.
Finalmente, recordó que están disponibles las líneas telefónicas 110 de la PNC para alertas y denuncias. Además, el 1561 y el WhatsApp 37641561 de Crime Stoppers donde se pueden realizar denuncias de manera confidencial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7