 Detienen a presuntos "motoladrones" en la calzada Roosevelt
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Detienen a presuntos "motoladrones" en la calzada Roosevelt

Los individuos ya estaban siendo investigados por la PNC por su presunta implicación en casos de robo en el sector.

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Ambos detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes., PNC
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes. / FOTO: PNC

Dos presuntos "motoladrones" fueron capturados en horas de la tarde del pasado lunes, 13 de abril, en la calzada Roosevelt, frente a un centro comercial ubicado en la zona 11 capitalina. La Policía Nacional Civil (PNC) reveló que los individuos ya estaban siendo investigados y que se recibió una nueva denuncia en su contra.

De acuerdo con una verificación en los archivos de la comisaría 14 y de la División Especializada en Investigación Criminal, los detenidos habían sido perfilados por unidades operativas e investigativas y se daba seguimiento a casos en los que tendrían implicación.

Las autoridades pretendían interceptarlos debido a su presunta participación en hechos delictivos bajo la modalidad de asaltos cometidos por individuos que se movilizan a bordo de motocicletas.

La aprehensión se realizó tras dar seguimiento a una nueva denuncia ciudadana. Según el reporte policial, los agentes lograron interceptarlos cuando presuntamente se disponían a cometer robos en el sector.

Los capturados fueron identificados como Dylan Steven Pineda Godínez, de 20 años, alias "El Chino", y José Antonio Alvarado Mejía, de 19, alias "El Mono", ambos originarios de la zona 7 de la capital.

Durante el operativo, la PNC les incautó una pistola de gas comprimido, presuntas drogas, un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaban.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes, mientras que la PNC informó que continuará con operativos de seguridad y vigilancia en la calzada Roosevelt y sectores aledaños, tanto en la zona 7 como en la zona 11 de la ciudad.

Reciente hecho de violencia en el sector

Los cuerpos de socorro reportaron que un hombre resultó herido en el marco de un ataque armado ocurrido el pasado 11 de marzo en la calzada Roosevelt y 10ª avenida, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas se comunicaron varios transeúntes que reportaban haber escuchado disparos en el sector y hablaban de que posiblemente había una persona afectada. Por ello, de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.

"Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron un vehículo de color blanco, en cuyo interior se encontraba un hombre con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que el paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado hacia un centro asistencial privado.

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