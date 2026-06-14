 Canadá Prohíbe a Thomas Partey Jugar en el Mundial 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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South Africa SAO
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South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Finalizado
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Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
44
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
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Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
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Deportes

Canadá prohíbe al jugador de Ghana, Thomas Partey, jugar el Mundial 2026

El futbolista no podrá disputar el partido contra Panamá del próximo 17 de junio, las autoridades migratorias le negaron la entrada porque enfrenta un juicio por violación en Reino Unido.

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Thomas Partey, exfutbolista del Arsenal y Atlético de Madrid - Arsenal
Thomas Partey, exfutbolista del Arsenal y Atlético de Madrid / FOTO: Arsenal
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El Gobierno de Ghana presentó una protesta diplomática ante Canadá tras la negativa de las autoridades migratorias canadienses de conceder una visa al futbolista Thomas Partey, impidiéndole disputar un partido clave del Mundial 2026.

La medida afectó directamente el compromiso de la selección africana ante Panamá, previsto para el 17 de junio en Toronto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana informó que elevó una queja formal, expresando su desacuerdo con la decisión del Departamento de Inmigración canadiense, la cual argumentó motivos basados en un proceso penal en curso contra el jugador en Reino Unido, pese a no existir sentencia ni declaración de culpabilidad.

Thomas Partey, de 32 años y actual mediocampista del Villarreal en España, enfrentará juicio por violación y agresión sexual en 2027, pero ha sostenido su inocencia y se declaró no culpable ante la justicia británica.

La cancillería ghanesa cuestionó la resolución del gobierno canadiense, señalando que utilizar cargos no probados como base para una negación de ingreso representa un problema de equidad y proporcionalidad.

Las autoridades de Ghana insistieron en que la presunción de inocencia, principio fundamental en cualquier proceso penal, debe respetarse en contextos internacionales.

El comunicado oficial agregó que el Gobierno de Ghana se muestra resuelto a explorar todos los canales diplomáticos, legales y administrativos para revertir la decisión.

Además, el ministro ghanés de Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, detalló que la misión diplomática de Ghana en Canadá remitió una nota formal de protesta y pidió la reconsideración inmediata del caso. Paralelamente, el país africano inició gestiones de urgencia para defender los intereses de su jugador y su delegación en el torneo.

Sanción afecta solo el partido ante Panamá

Thomas Partey, quien jugó previamente para el Arsenal y es figura clave en la selección ghanesa, enfrenta siete acusaciones de violación y una de agresión sexual vinculadas a cuatro mujeres entre los años 2020 y 2022.

El jugador podrá participar en los otros encuentros de Ghana en el Grupo L del Mundial, ya que estos tendrán lugar en Estados Unidos, donde las autoridades migratorias no impusieron restricciones para su ingreso.

El Departamento de Inmigración de Canadá sostuvo que todas sus decisiones aplican de manera uniforme sin importar la nacionalidad, perfil o relevancia dentro del campeonato.

Por su parte, las autoridades migratorias estadounidenses confirmaron estar al tanto del proceso judicial que involucra a Thomas Partey, pero remarcaron que "no existe ninguna condena" contra el futbolista.

La exclusión del mediocampista para el partido frente a Panamá deja a Ghana con un importante desafío para su debut en Toronto, aunque el equipo podrá contar con Partey en los duelos siguientes ante Inglaterra y Croacia en territorio estadounidense.

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