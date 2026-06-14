Canadá Prohíbe a Thomas Partey Jugar en el Mundial 2026

El Gobierno de Ghana presentó una protesta diplomática ante Canadá tras la negativa de las autoridades migratorias canadienses de conceder una visa al futbolista Thomas Partey, impidiéndole disputar un partido clave del Mundial 2026.
La medida afectó directamente el compromiso de la selección africana ante Panamá, previsto para el 17 de junio en Toronto.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana informó que elevó una queja formal, expresando su desacuerdo con la decisión del Departamento de Inmigración canadiense, la cual argumentó motivos basados en un proceso penal en curso contra el jugador en Reino Unido, pese a no existir sentencia ni declaración de culpabilidad.
Thomas Partey, de 32 años y actual mediocampista del Villarreal en España, enfrentará juicio por violación y agresión sexual en 2027, pero ha sostenido su inocencia y se declaró no culpable ante la justicia británica.
La cancillería ghanesa cuestionó la resolución del gobierno canadiense, señalando que utilizar cargos no probados como base para una negación de ingreso representa un problema de equidad y proporcionalidad.
Las autoridades de Ghana insistieron en que la presunción de inocencia, principio fundamental en cualquier proceso penal, debe respetarse en contextos internacionales.
El comunicado oficial agregó que el Gobierno de Ghana se muestra resuelto a explorar todos los canales diplomáticos, legales y administrativos para revertir la decisión.
Además, el ministro ghanés de Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, detalló que la misión diplomática de Ghana en Canadá remitió una nota formal de protesta y pidió la reconsideración inmediata del caso. Paralelamente, el país africano inició gestiones de urgencia para defender los intereses de su jugador y su delegación en el torneo.
Sanción afecta solo el partido ante Panamá
Thomas Partey, quien jugó previamente para el Arsenal y es figura clave en la selección ghanesa, enfrenta siete acusaciones de violación y una de agresión sexual vinculadas a cuatro mujeres entre los años 2020 y 2022.
El jugador podrá participar en los otros encuentros de Ghana en el Grupo L del Mundial, ya que estos tendrán lugar en Estados Unidos, donde las autoridades migratorias no impusieron restricciones para su ingreso.
El Departamento de Inmigración de Canadá sostuvo que todas sus decisiones aplican de manera uniforme sin importar la nacionalidad, perfil o relevancia dentro del campeonato.
Por su parte, las autoridades migratorias estadounidenses confirmaron estar al tanto del proceso judicial que involucra a Thomas Partey, pero remarcaron que "no existe ninguna condena" contra el futbolista.
La exclusión del mediocampista para el partido frente a Panamá deja a Ghana con un importante desafío para su debut en Toronto, aunque el equipo podrá contar con Partey en los duelos siguientes ante Inglaterra y Croacia en territorio estadounidense.