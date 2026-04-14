Ghana anuncia a su nuevo técnico a dos meses del Mundial

El cambio en el banquillo se produce tras la salida de Otto Addo, destituido luego de una derrota ante Alemania en la fecha FIFA de marzo.

A tan solo dos meses del inicio del Mundial 2026, la selección de Ghana ha sorprendido al mundo del fútbol con la designación de Carlos Queiroz como su nuevo director técnico. El anuncio, realizado por la Asociación de Fútbol de Ghana, llega en un momento crítico, con el torneo a la vuelta de la esquina, lo que añade un componente de urgencia y expectativa alrededor del proyecto. La llegada de un entrenador con semejante recorrido internacional busca revitalizar a las "Estrellas Negras" y darles un impulso competitivo de cara al máximo escenario del fútbol mundial.

La trayectoria de Queiroz respalda la apuesta. A lo largo de su carrera, ha dirigido selecciones como Portugal, Irán, Colombia y Egipto, acumulando experiencia en cinco Copas del Mundo. A nivel de clubes, su paso por el Real Madrid y su rol como asistente en el Manchester United bajo la dirección de Alex Ferguson consolidaron su reputación como un estratega de alto nivel. Su conocimiento táctico y capacidad de adaptación serán claves en este nuevo desafío africano.

Ghana ya tiene nuevo seleccionador

El cambio en el banquillo se produce tras la salida de Otto Addo, destituido luego de una derrota ante Alemania en marzo. Ghana enfrentará un grupo exigente en el Mundial, donde debutará ante Panamá el 17 de junio en Toronto. Posteriormente, se medirá con Inglaterra y Croacia, rivales de peso que pondrán a prueba la rápida adaptación del equipo al estilo de su nuevo entrenador.

En sus primeras declaraciones, Queiroz destacó su entusiasmo y respeto por el fútbol ghanés, subrayando la importancia de la unidad y la disciplina para alcanzar el éxito. Con figuras como Thomas Partey, Jordan Ayew y Antoine Semenyo en el plantel, el técnico portugués tendrá herramientas para competir al más alto nivel. Los amistosos previos ante México y Gales serán determinantes para afinar detalles. Así, Ghana inicia una nueva etapa llena de ilusión, confiando en la experiencia de su entrenador para escribir una historia memorable en el Mundial.

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