Marruecos quiere enfrentar a España en la final mundialista

"Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien", expresó el presidente de la federación marroquí al referirse a Lamine Yamal, quien representa a España.

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, manifestó su deseo de que Marruecos y España puedan enfrentarse en una final internacional, en un comentario que estuvo marcado por la referencia al joven talento Lamine Yamal. Durante una entrevista concedida a la plataforma Aljazeera360, el dirigente expresó, en tono irónico, que le gustaría medirse al futbolista para comprobar si tomó la decisión correcta al representar a la selección española en lugar de la marroquí.

"Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien", declaró Lekjaa. No obstante, el máximo responsable del fútbol marroquí dejó claro que respeta plenamente la elección del atacante del FC Barcelona, nacido en España y de ascendencia marroquí. Asimismo, explicó que la federación realizó varios intentos para convencer al jugador de unirse al proyecto deportivo de Marruecos, incluyendo reuniones tanto en territorio marroquí como español, aunque finalmente el futbolista optó por vestir la camiseta de la Roja.

Marruecos no pudo tener a Lamine Yamal

Lekjaa señaló que durante el proceso se presentó a Yamal la visión y los objetivos a largo plazo del fútbol marroquí. Pese a no lograr su incorporación, aseguró que la relación se mantuvo en términos cordiales y que le desea éxito en su carrera. Además, destacó que Marruecos ha conseguido atraer a numerosos futbolistas nacidos en Europa gracias al crecimiento de su estructura deportiva, la modernización de sus instalaciones y el fuerte vínculo emocional que muchos jugadores mantienen con el país de origen de sus familias.

El dirigente también puso como ejemplo el caso de Brahim Díaz, una de las figuras más importantes de la selección marroquí y pieza destacada del Real Madrid. Según Lekjaa, la posibilidad de competir de forma constante en torneos africanos y participar en Copas del Mundo constituye un atractivo para los futbolistas de ascendencia marroquí.

"Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores", afirmó. Asimismo, subrayó que Marruecos cuenta con instalaciones y condiciones adecuadas para el desarrollo de los futbolistas, permitiéndoles regresar a sus clubes en óptimas condiciones tras los compromisos internacionales.

El delantero de la selección española de futbol Lamine Yamal. - EFE

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