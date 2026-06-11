Lamine Yamal en un supermercado de Estados Unidos

La grabación viral de Yamal en EE. UU. que está dando de qué hablar.

Un video de Lamine Yamal en un supermercado en Estados Unidos se viralizó en redes sociales al mostrar al futbolista caminando por los pasillos sin que nadie lo reconociera.

En las imágenes se le observa empujando una carreta y haciendo compras con total normalidad. La escena llamó la atención por lo inusual de ver a una de las jóvenes figuras del futbol mundial en un entorno cotidiano.

El material comenzó a difundirse en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones. La grabación generó comentarios por lo poco habitual de ver a un jugador de su nivel pasar desapercibido en un lugar público, sin la atención que normalmente acompaña a las figuras de su talla.

El propio Lamine Yamal también compartió contenido relacionado en sus redes sociales, lo que confirmó el contexto del video y aumentó su difusión.

El debut mundialista de Yamal

La selección española se encuentra concentrada en Estados Unidos como parte de su preparación para el Mundial 2026, donde forma parte de los equipos candidatos al título. En ese contexto, Lamine Yamal ha sido uno de los nombres que más atención genera, no solo por su proyección, sino también por su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en la recta final de la temporada con el Barcelona.

Actualmente se mantiene en rehabilitación con la intención de llegar en condiciones al debut de España en la Copa del Mundo. La Furia Roja se enfrentará a Cabo Verde en su primer partido, aunque la prensa española considera poco probable que vea minutos en ese encuentro.

Las expectativas tampoco son favorables para su participación en el segundo duelo ante Arabia Saudita. Todo apunta a que su posible estreno en el torneo se daría hasta el partido frente a Uruguay.

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