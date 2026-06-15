Manifestantes bloquean zona 13 y complican acceso al aeropuerto

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que se registran complicaciones para la circulación vehicular en la zona 13 y áreas aledañas debido a la presencia de un grupo de manifestantes que bloquearon el paso.
De acuerdo con el reporte emitido por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), un grupo de aproximadamente 150 personas permanece bloqueando el paso en la 7ª avenida 15 calle zona 13, específicamente an rotonda que conecta para llegar a la colonia Aurora y el tramo hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
En ese contexto, el funcionario detalló que hay un desvío obligatorio en el tránsito y recordó que la vía alterna más próxima que podrían tomar los usuarios es la conexión por la avenida Hincapié, yendo hacia la colonia Santa Fe zona 13. Posteriormente, avanzar hacia Combex y la colonia Aurora, lo que les permitiría entrar por la parte baja o alta del aeropuerto.