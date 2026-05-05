Modus operandi de motoladrones en zonas 9, 10, 13 y 14

Videos captados por cámaras de vigilancia privadas han permitido evidenciar la forma de operar de dos presuntos motoladrones que habrían cometido múltiples asaltos en distintos puntos de la capital, principalmente en la zona 10, así como en sectores de las zonas 9, 13 y 14.
De acuerdo con las imágenes recopiladas por sistemas de seguridad instalados en el área, los individuos se movilizaban en motocicleta y actuaban en pareja para interceptar a sus víctimas en calles y avenidas durante horas de la madrugada y la noche. En los registros se observa que vestían ropa oscura y utilizaban distintas motocicletas, presuntamente con el objetivo de dificultar su identificación y pasar desapercibidos.
Uno de los aspectos más preocupantes evidenciados en los videos es que, según las autoridades, los atacantes habrían disparado en contra de sus víctimas cuando estas intentaban resistirse al robo, elevando el nivel de violencia de los hechos registrados en la zona 10 capitalina.
Coordinación entre seguridad privada y PNC permitió seguimiento
El monitoreo constante realizado por guardias de seguridad privada en zona 10 fue clave para dar seguimiento a los movimientos de los sospechosos. Con base en esta vigilancia, se coordinó con la Policía Nacional Civil para implementar acciones que permitieran su localización y posterior captura.
Las autoridades indicaron que los ahora detenidos ya habían sido identificados en videos previos, lo que facilitó su rastreo en diferentes sectores de la ciudad.
Persecución y captura
Los hechos más recientes ocurrieron cuando los individuos fueron sorprendidos mientras amenazaban a un peatón con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Al ser descubiertos por personal de seguridad privada, intentaron huir en la motocicleta, lo que dio inicio a una persecución que culminó en la 4a. calle y 2a. avenida de la zona 10.
En ese punto, agentes privados y de la Policía Nacional Civil lograron interceptarlos y proceder a su captura. Durante la huida, el acompañante habría lanzado el arma de fuego utilizada para intimidar a las víctimas. El objeto fue recuperado por las autoridades, aunque no se pudo establecer su procedencia debido a que el número de registro estaba borrado.
Los capturados fueron identificados como Julio Neftali Ruiz Alvarez, de 28 años, y Christian Cresencio Tamup Delgado, de 33 años. Ambos serían originarios de la colonia Amparo, zona 7 de la capital.
En la verificación de antecedentes, a Tamup Delgado le figura un registro policial del 3 de octubre de 2018 por el delito de robo agravado, según las bases de datos consultadas.
Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales junto con el arma incautada, donde deberán solventar su situación legal mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en otros hechos delictivos registrados en zonas 9, 10, 13 y 14.